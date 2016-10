Ryanair bude dvakrát do týždňa lietať z Bratislavy do Nišu

Spoje z Bratislavy majú plánovaný odlet o 14:10 s príletom do Nišu o 15:40. Opačne bude odlet z Nišu o 16:05 a prílet do Bratislavy o 17:35. Ako v pondelok informovalo Letisko M. R. Štefánika, ide o prvé priame letecké spojenie Slovenska so Srbskom.

Niš je jedným z troch nových leteckých spojení, ktoré pribúdajú tento týždeň z bratislavského letiska po prechode z letného na zimný letový poriadok. „Letový poriadok sa menil v nedeľu 30. októbra v súvislosti s prechodom z letného na zimný čas. Už v nedeľu 30. októbra pribudla pravidelná letecká linka z Letiska M. R. Štefánika do Eilatu-Ovdy v Izraeli a späť a v piatok 4. novembra sa začína lietať z Bratislavy aj do Leeds-Bradford vo Veľkej Británii,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Všetky tri nové letecká spojenia, vrátane Nišu, prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair dvakrát týždenne – do Eilatu-Ovdy a spiatočne každý štvrtok a nedeľu, na letisko Leeds-Bradford a z neho každý pondelok a piatok.

Nové letecké spojenie pridá ešte tento rok z letiska v Bratislave aj spoločnosť Wizz Air. Od 17. decembra začne prevádzkovať priamu linku z Bratislavy do hlavného mesta Ukrajiny Kyjeva, tiež s frekvenciou dvakrát týždenne, v utorok a v sobotu. Wizz Air, ktorý z Bratislavy prevádzkuje od 28. marca tohto roka letecké spojenie do Skopje v Macedónsku, už oznámil ďalšie dve nové letecké spojenia aj na budúci rok. Od 27. marca otvorí novú leteckú linku z bratislavského letiska do Tuzly v Bosne a Hercegovine a od 30. júna pridá aj štyri lety týždenne do poľskej Varšavy.