Mochovce nakoniec môžu vyjsť až 5,4 miliardy eur

Po stredajšom rokovaní vlády to priznal minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa neho však ešte nie je isté, či táto suma bude definitívna. "Tá suma nemusí byť konečná. Podľa mňa môže byť aj nižšia. Ale je to presne o tom, či chceme mať Mochovce dokončené, alebo nechceme mať, a akým spôsobom sa tam dostaneme,“ povedal Žiga.

Všetko by malo byť jasné po rokovaní akcionárov Slovenských elektrární, ktoré mochovecké jadrové bloky dostavujú. „Nasledovať by malo stretnutie akcionárov, kde sa o tejto sume budeme baviť a budeme hovoriť, či je to reálna suma alebo nereálna, a či s ňou súhlasíme, alebo nesúhlasíme,“ dodal Žiga. Podľa neho by si mali všetci uvedomiť, že za dostavbu mochoveckých blokov je stále zodpovedný taliansky Enel. „Ešte raz zdôrazňujem, že zodpovednosť a kompetencie pri dostavbe Mochoviec mal doteraz a ešte stále má taliansky akcionár Enel. My ako štát sa budeme pýtať, prečo sa míňajú také peniaze, aké sa míňajú, a prečo sa ukončenie dostavby stále predlžuje,“ konštatoval Žiga.

Podľa plánov z roku 2008 si mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur. Navýšenie prostriedkov si má podľa kompetentných vyžiadať najmä inštalácia nových bezpečnostných opatrení, ktorých potreba sa vynorila po havárii v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima.

Nielen rozpočet dostavby Mochoviec bol viackrát menený, ale aj termíny ukončenia dostavby. K prvému septembru tohto roka bol podľa informácií zverejnených Slovenskými elektrárňami tretí blok dokončený na 93,4 % a štvrtý blok na 78,6 %. Oproti údajom z prvého júna tak ide o pokrok v dostavbe pri treťom bloku zhruba o jeden percentuálny bod a pri štvrtom bloku o tri percentuálne body. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Štvrtý jadrový blok by sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013.

Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá počas leta predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (tá už na dostavbe nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.