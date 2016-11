Moody's varovala Britov pred zhoršením ratingu

K takémuto kroku by siahla v prípade, že si Británia v rámci rokovaní o vystúpení z Európskej únie nedokáže dohodnúť dostatočne priaznivé podmienky prístupu k jednotnému európskemu trhu. Moody's teraz hodnotí úverovú spoľahlivosť Británia druhým najvyšším ratingom Aa1. Zhoršila by ho, ak by obmedzený prístup Spojeného kráľovstva k jednotnému európskemu trhu oslabil strednodobý rast britskej ekonomiky.

„Kľúčovou otázkou je, do akej miery bude Spojené kráľovstvo v novej obchodnej dohode schopné zabezpečiť si rovnaký prístup k jednotnému trhu, aký má v súčasnej dobe,“ uviedla viceprezidentka Moody's Kathrin Muehlbronnerová.

V podnikateľskom sektore panujú obavy, že britská vláda sa prístupu k jednotnému európskemu trhu v rámci rokovaní o odchode z EÚ vzdá, aby získala späť kontrolu nad imigráciou. Brusel trvá na tom, že Británia si môže prístup k jednotnému európskemu trhu zachovať len v prípade, že bude naďalej umožňovať voľný pohyb obyvateľom EÚ.

Úverový rating je dôležitým vodidlom pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému štátu alebo inému subjektu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu.