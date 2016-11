Nissan hľadel na Slovensko. Zostáva však v Británii

Do úvahy pripadalo aj Slovensko, ktoré je v rámci automobilového priemyslu jednotkou v Európe. Nissan sa mohol inšpirovať britským Jaguarom, ktorý stavia fabriku pri Nitre.

Na nedávno konanej konferencii v Bratislave belgický think-tank Cidic predstavil Slovensko ako ideálnu destináciu pre nové investície automobiliek. „Štvrtina slovenského hrubého domáceho produktu závisí od automobilového priemyslu. Vytvára priamo okolo 80-tisíc pracovných miest a 200-tisíc nepriamo cez subdodávateľov,“ upozornil Cidic.

Atraktívnosť krajiny nielen u britských investorov a firiem zvýšil aj príchod v poradí už štvrtej automobilky Jaguar Land Rover, ktorá má do roku 2018 postaviť svoj nový závod pri Nitre. Priamo v závode by malo o dva roky pracovať 1¤400 ľudí a u subdodávateľov nájde prácu 4-tisíc zamestnancov. O ďalšie dva roky, v roku 2020, sa majú tieto počty zdvojnásobiť. Briti dali prednosť Slovensku pred rozširovaním výrobných kapacít v Mexiku či Poľsku.

Šéf Nissanu Carlos Ghosn sa nedávno stretol s britskou premiérkou v Londýne, kde britskej vláde „pohrozil“, že sa poobzerajú po iných krajinách, čo sa týka spustenia výroby nového modelu Qashqai SUV a X-Trail, pretože nechcú čakať do skončenia rokovaní o brexite.

Obával sa toho, že brexit bude pre ich sektor znamenať navyšovanie nákladov z pohľadu exportu do únie. Zdá sa, že nateraz ho Mayová presvedčila. Belgický think-tank Cidic pritom ešte v polovici októbra tvrdil, že nádejným kandidátom na výrobu nových modelov môže byť práve Slovensko.

"Brexit je priaznivý pre Slovensko, pretože nadnárodné spoločnosti ostanú, prípadne presunú svoju administratívu i výrobu do kontinentálnej Európy. Slovensko je veľmi atraktívne pre automobilový priemysel, keďže sa tu sústredí hneď niekoľko významných automobiliek a subdodávateľov. Výrobné i administratívne náklady sú na Slovensku relatívne nižšie oproti Nemecku, Francúzsku či Taliansku.

Z geografického pohľadu je Slovensko stále blízko ku kľúčovým západoeurópskym trhom. Brexit by okrem firiem z automobilového priemyslu mal na Slovensko prilákať aj finančné a technologické firmy," tvrdí ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Slovensko však bojuje aktuálne s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, preto napríklad automobilka Volkswagen berie na výpomoc 550 zamestnancov z maďarského Audi Hungaria.

Tvrdý brexit, viac investícií

Viac investícií v únii sa očakáva najmä v prípade, ak by si Briti zvolili tzv. tvrdý brexit. Ten by v praxi vyzeral tak, že britská vláda naplní deklarované škrtanie počtu prisťahovalcov zo súčasných viac ako 300-tisíc za rok na menej ako 100-tisíc ročne. Takto výrazne obmedziť voľný pohyb osôb považuje Brusel za neprijateľné, a v tom prípade ohlasuje, že Británii neumožní prístup na 500-miliónový jednotný európsky trh.

Celkovo sa firmy, ktoré sú v Británii, neobávajú tohto krajného scenára, pretože veria v prijateľnú dohodu pre úniu aj Britov. Obávajú sa skôr toho, že tieto negociácie budú trvať príliš dlho, čo oslabuje libru a celkovo vytvára nestabilnú situáciu na trhu.

Oficiálne sa proces odchodu Britov z únie spustí aktivovaním článku 50 Lisabonskej zmluvy. K tomuto kroku má britská vláda podľa doterajších vyhlásení britskej premiérky Theresy Mayovej pristúpiť v marci budúceho roku. Vyjednávať by sa malo minimálne dva roky. Odhaduje sa však, že to môže byť nakoniec viac ako šesť rokov, kým Británia oficiálne z EÚ vystúpi.

Britská vláda v súčasnosti vedie súdny spor o to, či by mal o aktivácii článku 50 hlasovať parlament. Vládny právnik James Eadie počas októbrového súdneho pojednávania podľa britskej stanice BBC pripustil, že „vláda sa momentálne domnieva, že je veľmi pravdepodobné, že akúkoľvek dohodu predloží na ratifikáciu“ v parlamente v závere rokovaní o brexite v roku 2019.

„Ak by parlament dohodu o brexite odmietol, Británia bude aj tak môcť vystúpiť z EÚ,“ povedal pred súdom Lord Pannick, zastupujúci žalujúcu stranu. Británia by podľa neho buď vystúpila z EÚ bez dohody, alebo si dohodla novú dohodu o brexite. Tohto neistého scenára sa nedávno obávala aj automobilka Nissan.

Koncom minulého týždňa Nissan však vydal tlačovú správu, v ktorej deklaruje, že v Británii, konkrétne v Sunderlande, zostáva. Britská vláda si v tejto situácii nemôže dovoliť ohroziť 7-tisíc pracovných miest priamo vo fabrike a nepriamo okolo 32-tisíc pracovných pozícií.

Mayová deklarovala, že tamojšia vláda dá Nissanu záruku na odškodnenie za prípadné negatívne dosahy brexitu na vývoz z Británie. Agentúra Reuters v tomto smere informovala, že pôjde o mimoriadnu finančnú podporu, pretože brexit môže výrazne znížiť konkurencieschop­nosť závodu v Sunderlande. Mayová dokonca zvažuje znížiť daň pre firmy zo súčasných 20 na 10 percent, aby neodišli po brexite z krajiny.

Kde bude nové finančné centrum?

Približne 12 percent britskej ekonomiky tvorí príjem z finančného sektora. Británia je domov viac ako 250 svetových bánk. Brexit teraz ohrozuje postavenie „londýnskeho City“. Banky totiž zvažujú, že presunú svoje sídlo do Paríža, Frankfurtu nad Mohanom, Berlína, Edinburgu, Dublinu, Amsterdamu alebo Luxemburska. Výhľadovo môže ísť o presun až 150-tisíc ľudí. Najnovšie prišlo Nemecko s návrhom na zjednodušenie podmienok prepúšťania bankárov s nadpriemernými príjmami.

Cieľom zmeny nastavenia nemeckého pracovného trhu je, aby sa práve Nemecko stalo novým európskym finančným centrom. Už v súčasnosti v krajine sídli sedem z desiatich najväčších svetových bánk. Už aj najväčšia japonská banková skupina Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) plánuje v budúcom roku premiestniť časť personálu zo svojej európskej centrály v Londýne do Amsterdamu. Reagovať tak majú podľa Financial Times na výsledky júnového britského referenda.

Podobné kroky zvažujú aj ďalšie významné japonské finančné skupiny v Británii. Obavy majú najmä z toho, či si Briti zachovajú práva (passporting), ktoré im umožňujú vykonávať transakcie v rámci celej EÚ. Pokiaľ by o tieto práva museli znovu žiadať z nejakej inej európskej pobočky, mohol by celý proces údajne trvať zhruba dva roky.

O premiestňovaní časti svojich aktivít uvažujú aj banky ako Morgan Stanley, Citigroup či Deutsche Bank. Britská banka Barlcays takisto potvrdila, že presun aktivít je nevyhnutný vzhľadom na možné negatívne dosahy brexitu nielen na finančný sektor v krajine.