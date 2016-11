Čína a Rusko chcú spoločne postaviť konkurenciu airbusom a boeingom

Stroj so širokým trupom bude konkurovať podobným lietadlám západných výrobcov Airbus a Boeing, ktorí tomuto trhu už roky dominujú. Na aerosalóne v čínskom meste Ču-chaj to v stredu oznámili predstavitelia oboch firiem.

Podniky už na aerosalóne predstavili model plánovaného lietadla, ktoré by malo mať v základnej verzii 280 sedadiel a dolet až 12 000 kilometrov. Firmy ale k plánom poskytli len málo technických podrobností a nespresnili ani, ako plánujú vývoj financovať. Projekt je podľa analytikov veľmi ambiciózny a pravdepodobne si vyžiada značné náklady.

Rusko aj Čína už teraz vyvíjajú menšie lietadlá s úzkym trupom, ktorými chcú tiež konkurovať Boeingu a Airbusu. „Lietadlo so širokým trupom je mimoriadne komplikovaným produktom, ktorého vývoj vyžaduje značnú kvalifikáciu,“ povedal podľa agentúry Reuters jeden z predstaviteľov spoločnosti COMAC. Dodal, že spoločný podnik bude sídliť v Šanghaji a začne prevádzku ešte v tomto roku.

Firmy o plánoch na spoločný vývoj prúdového lietadla so širokým trupom prvýkrát informovali v roku 2014. Väčšinu podrobností udržiavali v tajnosti, uviedli však, že prvý let plánujú na rok 2022. Prvé lietadlá by potom zákazníci mali dostať v roku 2025. Dosiahnutie týchto cieľov však analytici považujú za nepravdepodobné, vývoj prúdového lietadla so širokým trupom totiž podľa nich zaberie skôr desaťročia než roky.

V spoločnom podniku bude každá strana vlastniť polovičný podiel. Analytici však predpokladajú, že Čína bude mať na tento projekt väčší vplyv než Rusko.