Rusko chystá rozsiahlu privatizáciu

V rozhovore s agentúrou Reuters to povedal minister hospodárstva Alexej Uljukajev. Podľa ministra by sa tak mal výrazne zvýšiť doterajší cieľ príjmov z privatizácie zahrnutý v rozpočtových plánoch, ktorými sa teraz zaoberá dolná snemovňa parlamentu.

Plány predpokladajú, že Rusko v budúcom roku získa predajom štátneho majetku približne 138 miliárd rubľov a v ďalších dvoch rokoch po 14 miliardách rubľov.

„Tieto čísla, ktoré sú zahrnuté v trojročných plánoch ministerstva financií, sú veľmi nízke. My sme teraz predstavili vlastný návrh,“ uviedol Uljukajev. Dodal, že konzervatívny odhad je 200 miliárd až 300 miliárd rubľov ročne. „Celkovo za tieto tri roky (rozpočtové príjmy z privatizácie) dosiahnu takmer bilión (rubľov),“ vyhlásil.

Rusko hľadá dodatočné príjmy, pretože jeho verejné financie sú teraz kvôli nízkym cenám ropy značne napäté. Predaj ropy a zemného plynu zabezpečuje Rusku viac ako polovicu príjmov štátneho rozpočtu.

Rusko už tento rok predalo za 52,2 miliardy rubľov takmer jedenásťpercentný podiel v spoločnosti Alrosa, ktorá ťaží diamanty, a za 329,7 miliardy rubľov zhruba polovičný podiel v stredne veľkej ropnej spoločnosti Bašněfť. Moskva tento rok plánuje predať aj skoro pätinový podiel v najväčšom ruskom ťažiarovi ropy Rosnefť, za ktorý chce získať ďalších 700 miliárd rubľov.

Ruský prezident Vladimir Putin v októbri uviedol, že podiel v Rosnefti by mohol byť predaný súkromným investorom. Neskôr dodal, že ak by bol záujem o podiel nízky, mohla by akcie nateraz kúpiť sama Rosnefť a investorom ich predať až neskôr.

V najbližších troch rokoch Moskva plánuje napríklad predaj podielov v druhej najväčšej ruskej banke VTB či v monopolnom prevádzkovateľovi plynovodov Transnefť, uviedol Reuters.