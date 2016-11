PAS: Podnikateľské prostredie sa výrazne zhoršilo

Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP) je na úrovni 52,7 bodu, oproti predchádzajúcemu kvartálu tak poklesla o 2,73 %. Je to najhoršie hodnotenie za posledné tri roky. Dôvodom negatívneho hodnotenia majú byť zmeny v daňovej a odvodovej legislatíve, ktoré predstavila vláda v lete a väčšina z nich bude platiť od začiatku budúceho roka. Informovala o tom Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), ktorá pripravuje hodnotenie podnikateľského prostredia na základe vlastného prieskumu od roku 2001.

Spomedzi všetkých položiek indexu najväčší prepad v treťom štvrťroku zaznamenala kategória „legislatíva upravujúca odvody“. Podnikatelia podľa PAS kritizovali napríklad zvýšenie sociálnych a zdravotných odvodov pre lepšie zarábajúcich, osempercentný odvod z neživotného poistenia, či osobitný odvod v regulovaných odvetviach. Ako ďalej aliancia konštatuje, zvýšenie odvodov zhorší konkurencieschop­nosť slovenských firiem, najmä pri hľadaní vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Odvod z neživotného poistenia a špeciálny odvod v regulovaných odvetviach sa podľa PAS prejaví v cenách služieb a firmám spôsobí ďalší rast nákladov.

Druhé najhoršie ohodnotenie od podnikateľov dostala kategória „legislatíva upravujúca dane, poplatky a investície“. Jej hodnotenie zaznamenalo výrazný prepad najmä pre diskusiu o zdanení dividend. Podľa PAS domáci podnikatelia vnímajú toto opatrenie kriticky, pretože na rozdiel od zahraničných firiem nemajú možnosť presunúť svoje zisky do iného štátu, čím by sa tomuto opatreniu vyhli. Podnikatelia považujú za veľmi spornú aj zamýšľanú retroaktivitu tohto opatrenia, mnohí ho označujú za protiústavnú. Podnikatelia tiež kritizujú, že vláda sa snaží získať prostriedky do rozpočtu zavádzaním a zvyšovaním rôznych druhov odvodov a daní, pričom napriek veľkým rezervám neprijíma žiadne opatrenia na strane výdavkov.

Z výsledkov prieskumu IPP ďalej vyplýva, že treťou najhoršie ohodnotenou kategóriou je „uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom“. Podľa aliancie u podnikateľov rezonuje najmä kauza "Bašternák“ a fakt, že napriek rozširujúcej sa korupcii chýba usvedčenie a odsúdenie akejkoľvek vplyvnej osoby, buď politika alebo podnikateľa.

Pozitívne hodnotili respondenti všetky položky z oblasti vlastného vplyvu podnikov na kvalitu podnikateľského prostredia. Okrem nej získal pozitívne hodnotenie už iba „prístup k finančným zdrojom“, skonštatovala PAS.