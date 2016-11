Českí potravinári sú znepokojení, Číňania ich začali ignorovať

„Neviem, či je to kvôli dalajlámovi. V súčasnej dobe sa z Číny nikto neozýva, aby sa urobili ďalšie kroky,“ povedal majiteľ firmy Interlacto Oldřich Gojiš. Pôvodne očakával podpis zmluvy na dodávky demineralizovanej srvátky, ktorá sa napríklad používa do dojčenských výživ, do 14 dní až mesiac. Dodávky srvátky do Číny sa potom mali začať na prelome roka. Podľa neho však teraz z obchodu nemusí byť nič. „V žiadnom prípade by sa ale nemalo prestať komunikovať,“ dodal Gojiš.

Podľa hovorkyne Agrárnej a Potravinárskej komory ČR Dany Večeřovej je tiež problém v spoločnosti Madeta, ktorá mala dodať na čínsky trh sušené mlieko za 100 miliónov korún.

Minister poľnohospodárstva Marian Jurečka sa v uplynulých dňoch zastal ministra kultúry Daniela Hermana (obaja KDÚ-ČSL), ktorý sa vo svojom úrade stretol s tibetským duchovným vodcom dalajlámom. Peking považuje dalajlámu za separatistu, ktorý sa usiluje o odtrhnutie Tibetu od Číny a stretnutia zahraničných politikov s nositeľom Nobelovej ceny za mier pravidelne kritizuje. Jurečka mal v Číne rokovať so svojím náprotivkom a s ministrom pre oblasť vodného hospodárstva. V utorok však informoval o tom, že do Číny nepôjde, pretože ministri plánované schôdzky zrušili. Čínska veľvyslankyňa Ma Kche-čching na štvrtkovom stretnutí s námestníkom ministra zahraničných vecí Martinom Tlapom zrušenie ministerskej cesty nedokázala vysvetliť.

Potravinári už vydali vyhlásenie, že sú z aktivít ľudovcov znepokojení. „Pevne dúfame, že osobné aktivity pána ministra Jurečku nedajú ďalšiu príčinu k prerušeniu veľmi ťažko nadviazaných obchodných stykov s inými krajinami, a samozrejme aj s Čínou. Je potrebné si uvedomiť, že čínsky, arabský, ale aj ruský trh sú trhy veľmi ťažko prístupné,“ povedala Večeřová. V niektorých krajinách je nutná dôkladná znalosť miestneho prostredia, priamy kontakt i množstvo veterinárnych či fytosanitárnych certifikátov, ktorých získanie môže trvať aj niekoľko rokov, dodala.

Európsky mliečny trh je takmer dva roky v cenovej kríze po zavedení ruského embarga na dovoz potravín z EÚ. V Európe je prebytok mlieka, poľnohospodári ho predávajú pod výrobnou cenou. České ministerstvo poľnohospodárstva sa snaží podporiť exportné aktivity, Čína je jedným z dôležitých trhov. Tam napríklad vyslalo aj jedného zo štyroch agrárnych diplomatov, ktoré Česko v zahraničí má.