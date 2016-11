Polícia sa zaoberá obchvatom Bratislavy

„Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru v rámci svojej operatívno-pátracej činnosti získala informácie k predajom pozemkov v súvislosti s výstavbou bratislavského obchvatu. V súčasnosti je vec preverovaná v operatívnej rovine, a preto nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," uviedol jej hovorca Martin Wäldl. Na špekulácie okolo pozemkov upozornila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, podľa ktorej majú občania právo vedieť, kto na pozemkoch zarobil. Z tohto dôvodu už pred časom požiadali Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) o sprístupnenie kúpnych zmlúv. NDS podľa aktuálnych vyjadrení plánuje na svojom webe zverejniť všetkých 5¤400 zmlúv, zároveň však musí dodržať zákon o ochrane verejných údajov.

Starosta obce Ivanka pri Dunaji Ivan Schreiner počas svojho volebného obdobia nezachytil informáciu o špekulatívnych nákupoch v katastri obce, čo sa týka pozemkov pod diaľnicou. „Pod logistickým parkom (obslužné zariadenie diaľničného obchvatu, pozn. redakcie) boli aktivistické snahy a vyťahovanie takýchto obvinení, nie však od samotných pôvodných majiteľov," ozrejmil Schreiner, pričom konkrétne pozemky predávalo podľa neho lokálne pasienkové spoločenstvo, ktoré dostalo za ne náhradu.

„Bol som účastníkom konania, keď tu NDS robila propagačno-informačnú kampaň v súvislosti s nadobúdaním tých pozemkov. Robili to opakovane po jednotlivých obciach podľa úsekov. Poskytovali sme im priestor v novinách, v rozhlase, v miestnej tlači tak, aby čo najviac ľudí o tom vedelo," vysvetlil starosta Ivanky pri Dunaji, pričom ceny za výkup sa podľa neho pohybovali od 58 až do 82 eur za štvorcový meter. „Teda za cenu dá sa povedať stavebného pozemku. Ľudia mali na výber, či to pôjde cestou vyvlastnenia, ale cez priamy odpredaj bola cena o niečo vyššia. My ako obec sme tiež mali na výber. Pri pozemkoch, kde sme mali duplicitné vlastníctvo s cirkvou, sme spoločne rozhodli o predaji a peniaze nám prišli na depozitný účet. Z našej strany si myslíme, že to bolo slušne a korektne riešené," uzavrel Schreiner.

V obci Dunajská Lužná predávali obecné pozemky priamo NDS. „My ako obec sme spokojní s našou dohodou, naším partnerom bola diaľničná spoločnosť a dostali sme mimoriadne výhodnú cenu," povedal pre Pravdu Štefan Jurčík, starosta obce. Rovnako ani Gabriel Bárdos, starosta obce Šamorín, nemá vedomosť o špekulatívnych či podvodných nákupoch pozemkov pod diaľnicou v katastri obce: „Nikto sa neozval, že by mal takýto problém, neviem o tom, určite nie v katastri Šamorína."

Suma za výkupy pozemkov sa v zmysle znaleckých posudkov pohybovala zhruba od 27 eur za štvorcový meter do 111 eur za štvorcový meter. Ceny sú určené v závislosti od polohy pozemku, ale aj iných kritérií. Kúpna cena za prevod nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval znalec z odboru stavebníctva. Náklady na výkupy D4, rýchlostnej cesty R7 a mimoúrovňovej križovatky Prievoz, ktorá je súčasťou obchvatu Bratislavy a R7, boli ešte nedávno vypočítané na sumu 327,25 milióna eur, aktuálne sa spomína suma 400 miliónov. Zmeny oproti pôvodným nákladom nastali podľa NDS z dôvodov určenia definitívnych záberov pozemkov podľa dokumentácie k územnému rozhodnutiu, podľa dokumentácie k stavebnému povoleniu a taktiež na základe spresnených cien pozemkov podľa definitívnych znaleckých posudkov. Obchvat sa už začal stavať a dokončený má byť v roku 2020.