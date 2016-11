Americké voľby torpédujú cenu akcií

„Množia sa odhady, o koľko by víťazstvo Trumpa zostrelilo akcie. Odhady sa pohybujú pri americkom indexe S&P 500 od 4 do 11 percent. To je dosť,“ povedal Vladimír Pikora, hlavný ekonóm spoločnosti Next Finance. Dvaja americkí ekonómovia Justin Wolfers z University of Michigan a Eric Zitzewitz z Dartmouth College vypočítali, že víťazstvo republikánskeho kandidáta zníži ceny svetových akcií o 10 až 15 percent. Všetky odhady sú robené na prvotnú reakciu finančných trhov.

„Nepočíta sa už s niečím omnoho nebezpečnejším, na čo však v poslednom mesiaci sústavne upozorňujem: pokiaľ by sa trhy jednorazovo prepadli, mohlo by to za istých okolností naštartovať vlnu automatických obchodov, čo by zase mohlo vyvolať omnoho nebezpečnejší dlhodobý negatívny trend,“ dodal Pikora. Americká ekonomika je najväčšia na svete a už v roku 2008 dokázala vtedajšiu krízu finančného sektora rozšíriť do celého sveta.

Problém je, že finančné trhy nemajú rady neistotu a nevedia, čo majú čakať od Trumpa. Aktuálne sa oslabuje aj americký dolár, a to napriek relatívne dobrým výsledkom americkej ekonomiky. Z ideologického pohľadu sa republikánsky prezident Trump prezentuje ako pravičiar a pre firmy presadzuje zníženie dane z príjmu z 35 percent na 10 percent. Populisticky však hovorí, že dá prácu Američanom na úkor migrantom. Tiež je za obmedzenie dovozu tovarov z Kanady a Mexika, čím chce podporiť výrobu fabrík v Spojených štátoch amerických. Aj čiastočné zrealizovanie oboch opatrení, by malo tlačiť cenu amerických akcií nahor.

V súčasnom finančnom svete rast cien akcií závisí viac od uvoľnenej menovej politiky centrálnych bánk ako od reálnych hospodárskych výsledkov podnikov. Aktuálne sa predpokladá, že americká centrálna banka Fed zvýši už v decembri základnú úrokovú sadzbu zo súčasného pásma 0,25 až 0,5 percenta na 0,5 až 0,75 percenta. „Je tiež vysoko pravdepodobné, že Trump bude chcieť obmedziť kompetencie Fedu ako takého. Už teraz často slúži ako obetný baránok, ktorý je zodpovedný za problémy voličskej základne republikánskeho kandidáta,“ uviedol Martin O'Rourke, šéfredaktor portálu TradingFloor.com, portálu Saxo Bank. V tom prípade bude veľa závisieť od toho, kto sa dostane na čelo americkej centrálnej banky. V súčasnosti už Fed ukončil tlačenie peňazí a momentálne je vo fáze pomalého dvíhania úrokových sadzieb. V praxi tak už dnes obmedzuje vplyv na finančné trhy.

Súčasnou kritikou získava Trump politické body u tých Američanov, ktorí po krachu Lehman Brothers v roku 2008 nedokázali splácať hypotéky a prišli o strechu nad hlavou. Stalo sa tak v čase, keď rozbehnuté tlačenie peňazí zachránilo súkromné banky a naštartovalo americkú ekonomiku. V ekonomike nízke úroky znamenajú lacné pôžičky aj minimálne zhodnocovanie vkladov uložených v bankách. Tiež stoja za nafúknutými cenami akcií, ktoré v prípade prasknutia cenovej bubliny majú potenciál spôsobiť ďalšiu finančnú krízu.

Terajší prezident Barack Obama odovzdáva americkú ekonomiku v dobrom stave. V treťom štvrťroku vzrástla americká ekonomika o 2,9 percenta hrubého domáceho produktu. Navyše v tomto období dokázali firmy v USA v priemere každý mesiac vytvoriť 192-tisíc pracovných miest a nezamestnanosť dosahuje 4,9 percenta. Práve na základe súčasnej sily americkej ekonomiky je možné, že akcie môžu aj v prípade víťazstva Trumpa po upokojení zmazať časť strát. Takýto scenár sa naposledy odohral pri brexite. Prvý deň po odhlasovaní odchodu Veľkej Británie z Európskej únie sa papierová hodnota akcií podľa údajov investičnej spoločnosti S&P Global prepadla o dva bilióny dolárov. Finančné trhy vzniknuté straty následne dohnali. Britská libra však stále výrazne stráca.