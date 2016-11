Ryanair lieta z Bratislavy aj na letisko Leeds - Bradford

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair prevádzkuje uvedenú linku od 4. novembra s frekvenciou dvakrát týždenne. Každý piatok sa z bratislavského letiska odlieta o 9:55, každý pondelok zase o 18:20. Prílety na Slovensko sú v piatok o 9:30 a v pondelok o 17:55. Pravidelná linka na letisko Leeds – Bradford je piatym leteckým spojením Bratislavy a Veľkej Británie. Ryanair prevádzkuje zo slovenskej metropoly aj linky do Londýna, Manchestru, Birminghamu a Edinburghu.

„Počas zimného letového poriadku sme už pridali nové linky do Eilatu (Ovdy) v Izraeli, do Leeds Bradford vo Veľkej Británii a do Nišu v Srbsku, čo prinesie spolu s našimi ďalšími linkami jeden milión cestujúcich ročne,“ informovala marketingová a obchodná zástupkyňa Ryanairu Olga Pawlonka.

„Cestujúci môžu v súčasnosti využiť z Letiska Bratislava šesť leteckých spoločností, ktoré zabezpečujú dvadsaťdva pravidelných liniek do šestnástich krajín. Už o mesiac, od 17. decembra, spolu s leteckou spoločnosťou Wizz Air otvoríme novú linku do Kyjeva na Ukrajine,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe. Počas súčasného zimného letového poriadku od 30. októbra 2016 do 25. marca 2017 bude prevádzkovať z Bratislavy pätnásť pravidelných liniek s 51 spiatočnými letmi týždenne. Pravidelné spojenia z Bratislavy zabezpečuje spoločnosť od 10. októbra 2005 a na letisku v slovenskej metropole zriadila vlani v marci svoju základňu. Na pravidelných linkách z Bratislavy a späť v minulom roku prepravila 1 010 578 ces­tujúcich, čo bolo medziročne o 24,5 % viac.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.