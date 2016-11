Novým generálnym riaditeľom ŽSR sa stal Martin Erdössy

„Ide o profesionálneho manažéra a nestraníka, ktorý do železníc prichádza z bratislavského dopravného podniku,“ informuje ministerstvo dopravy na svojom portáli.

Martin Erdössy doteraz pôsobil v súkromnej sfére na riadiacich pozíciách. Mal na starosti predaj, riadenie a implementáciu projektov. V oblasti dopravy pritom nie je nováčikom. „Bol členom predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, a. s. a zároveň riaditeľom úseku dopravnej infraštruktúry a elektrických dráh. Riadil tak úsek s viac ako tisíc zamestnancami, ktorý zodpovedá za dopravnú cestu (koľajové trate, trakčné vedenia, zastávky), prevádzku električiek a trolejbusy,“ priblížil rezort dopravy.

Pozície v predstavenstve Dopravného podniku Bratislava sa však Erdössy po nástupe do funkcie generálneho riaditeľa železníc rozhodol vzdať. „Chcem sa naplno venovať práci generálneho riaditeľa. Ďakujem ministrovi a správnej rade za prejavenú dôveru a aj za vypočutie môjho pohľadu na to, ako by mali naše železnice napredovať. Železnice Slovenskej republiky sú spoločnosťou s dlhou tradíciou a možnosť riadiť túto organizáciu beriem ako veľkú profesionálnu aj osobnú výzvu,“ povedal Erdössy.

Minister dopravy v septembri poveril dočasným vedením ŽSR Miroslava Kocáka, ktorý na železnici pracuje od roku 1980. Kocák vtedy na čele podniku nahradil Tibora Šimoniho, ktorý bol na tomto poste od mája. Vláda vymenovala Šimoniho za nového vedúceho služobného úradu na ministerstve dopravy.