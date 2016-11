Sberbank Slovensko sa zlúči s Prima bankou

Informoval o tom portál voFinanciach.sk s odvolaním sa na správu generálneho riaditeľa oboch bánk vlastnených investičnou skupinou Penta Jana Rolla zamestnancom Sberbank Slovensko. Podľa nej predstavenstvo banky na žiadosť majoritného akcionára schválilo zámer zlúčenia Sberbank Slovensko so spoločnosťou Prima banka Slovensko a rozhodlo o spustení príprav na tento krok.

Predpokladaný termín zlúčenia, po ktorom by značka Sberbank mala zo slovenského trhu zmiznúť, je v druhom polroku budúceho roku. Konkrétny termín bude závisieť od získania potrebných povolení a samotnej prípravy banky. „Cieľom zamýšľaného zlúčenia je najmä ďalšie posilnenie pozície na slovenskom bankovom trhu, celkové zvýšenie výkonnosti a ďalší rozvoj banky,“ cituje portál voFinanciach.sk zo správy, ktorú adresoval generálny riaditeľ Jan Rollo zamestnancom. Oficiálne sa žiadna z dotknutých bánk pre portál voFinanciach.sk k týmto informáciám nevyjadrila.

Spoločnosť Penta Investments sa stala vlastníkom majoritného podielu 99,5 % akcií v Sberbank Slovensko 29. júla tohto roku. Úspešné uzatvorenie transakcie bolo podmienené aj súhlasom Európskej centrálnej banky. V polovici marca tohto roka schválil transakciu aj Protimonopolný úrad SR. Zmluvu o kúpe majoritného podielu v Sberbank Slovensko podpísala skupina Penta v decembri minulého roku.

Sberbank Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Do konca októbra 2007 pôsobila na trhu ešte ako Ľudová banka, potom zmenila názov na Volksbank Slovensko, keď sa jej hlavným akcionárom stala rakúska spoločnosť Volksbank International. Avšak 15. februára 2012 sa 100-percentným akcionárom Volksbank International stala ruská banka Sberbank. Obchodné meno a značku banka na Slovensku zmenila 15. februára 2013. Sberbank Slovensko vykázala od začiatku januára do konca septembra stratu v objeme 12,6 mil. eur.

rima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. Prima banka ku koncu septembra tohto roka svoj čistý zisk medziročne viac ako zdvojnásobila na sumu 8,4 mil. eur.