USA vyvážajú rekordné množstvá ropy

Uviedli to v piatok americké oficiálne štatistiky. Oproti úrovni pred zrušením zákazu z konca roka 2016 je vývoz ropy z USA vyšší o zhruba polovicu.

Predošlý rekord dosiahol vývoz v máji, keď stúpol na 662 000 denných barelov. V septembri sa z USA vyviezlo najviac ropy do tradičnej vývoznej destinácie Kanady, kam americkí producenti expedovali 243 000 barelov denne. Do Singapuru odišlo 99 000 barelov a vysoký bol aj export do Európy, uvádzajú štatistiky podľa agentúry Reuters.

Americký Kongres vlani v decembri zrušil dlhodobý zákaz vývozu ropy, ktorý USA zaviedli po ropnej kríze rokov 1973–1974. Pred decembrovým zrušením sa vyvážali objemy do pol milióna barelov denne, najmä z Aljašky a niekoľkých ďalších miest, ktoré federálna vláda povoľovala, hlavne do Kanady.

Ťažba ropy v USA obnovila v roku 2009 rast po takmer štvrťstoročí poklesu a do roku 2014 sa zvyšovala rekordnými tempami okolo 15 percent ročne. O prudký nárast produkcie ropy v USA sa zaslúžil nástup technológií dobývania ropy z bridlicových zdrojov.

Spojené štáty vlani ťažili v priemere 9,4 milióna barelov ropy denne, z toho asi polovica pochádzala z bridlicových ložísk. Do USA sa dováža ďalších zhruba sedem miliónov barelov denne.