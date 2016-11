Šaľa 27-tisíc áut denne nezvláda. Obchvat mešká

Štát však nie je pripravený rýchlo vyhovieť požiadavkám všetkých miest. Mnohé cesty neboli stavané na súčasnú dopravu a zažívajú každodenný kolaps. Ide o dôsledok toho, že štát nepresunul dostatočne tranzit tovarov na železnicu a autá sú mimoriadne cenovo dostupné. V minulosti väčšina ľudí cestovala hromadnou dopravou, ale v súčasnosti je najpoužívanejším dopravným prostriedkom auto.

Za lepšiu dopravu v Šali! Tak znie heslo občianskych aktivistov, ktorí sa rozhodli v piatok 4. novembra zablokovať pomalou jazdou tranzitnú cestu I/75 v obci Šaľa, v mestskej časti Veča. Protest zorganizoval občiansky aktivista Jozef Klačko, ktorého podľa jeho slov omrzeli každodenné zápchy, meškanie ľudí do práce, za svojimi najbližšími či neznesiteľne dlhé prechádzanie zo Šale do Veče a opačne, tiež veľa kamiónov prechádzajúcich mestom, ktoré znečisťujú okolie, zhoršujú statiku budov a v neposlednom rade rozbíjajú cesty. „Protest plánujeme opakovať, možno aj v inej forme ako blokovaním premávky, a dáme mu pravidelnosť, kým sa veci nepohnú správnym smerom," vyhlásil Klačko.

Primátor mesta Šaľa Jozef Belický pokladá situáciu s dopravou za katastrofálnu, nemyslí si však, že najlepšia forma protestu je ju znefunkčniť: „Cez Šaľu denne prejde 27-tisíc áut cez cestu I/75, ktorá vedie cez celé mesto. Každý deň sú tu zápchy, v pondelky a v piatky sú až extrémne,“ povedal pre Pravdu. Mesto podľa slov primátora o tomto probléme vie, trvale naň upozorňuje kompetentných z ministerstva dopravy či zo Slovenskej správy ciest. „Obchvat Šale má vydané územné rozhodnutie v tejto chvíli, 18. novembra by mal prísť minister dopravy do mesta aj kvôli obchvatu. Takže riešiť sa to rieši,“ dodal Belický. Upozornil tiež na dôsledky protestu, keď podľa neho mohla byť priamo ohrozená prevádzka spoločnosti Duslo Šaľa. Organizátori možno aj z tohto dôvodu presunuli začiatok akcie z pôvodne 13. hodiny na 15.30. Ministrom dopravy je v súčasnosti Árpád Érsek (Most – Híd), ktorý sa netají tým, že preferuje rozvoj ciest na juhu Slovenska.

Primátor Šale nevie, či bude ešte primátorom, keď sa prvýkrát povezie po obchvate. „Aj keď je k stavbe vydané aktuálne platné územné rozhodnutie, fakt je, že štát trvale nemá peniaze. Najprv bol problém výkup pozemkov, potom sa ukázalo, že keď to chcú financovať z fondov EÚ, musia mať štúdiu realizovateľnosti,“ ozrejmil aktuálne dôvody meškania primátor a dodal, že štúdiu po výberovom konaní objednával minister dopravy minulý týždeň. „Ale aj keď získa štát financie na výstavbu, aj potom bude musieť uvoľniť okolo osem miliónov eur na výkup pozemkov. Výstavba bude trvať niekoľko rokov, ale treba začať. Ak by sa k tomu všetky dotknuté strany postavili pozitívne, tak začiatok stavby vidím najskôr o 2 roky,“ povedal Belický.

Slovenská správa ciest (SSC) predpokladá financovanie obchvatu za spoluúčasti Európskej únie, z operačného programu integrovanej infraštruktúry. „Celkové náklady by mali podľa štátnej expertízy dosiahnuť výšku 69,344 milióna eur bez DPH, pričom predpokladom pre túto možnosť financovania je vypracovanie štúdie realizovateľnosti,“ vyjadrila sa hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová. Daný úsek je podľa nej včlenený do štúdie realizovateľnosti „I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky“, predpokladaný termín dodania štúdie je apríl až máj 2017. „Cieľom štúdie je nielen posúdiť realizovateľnosť stavby z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, dopravného, ekonomického a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch, ale aj navrhnúť a zdôvodniť časovú postupnosť realizácie jednotlivých úsekov ciest,“ dodala Hromcová.