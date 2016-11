Obchodníkom v septembri rástli tržby

SITA |

Tržby vo veľkoobchode v septembri tohto roka v porovnaní so septembrom 2015 vzrástli o 2 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, rast bol takmer vo všetkých činnostiach. Najdynamickejší rast bol vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami, a to o 26,6 %. Tržby klesli vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 18,3 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 5,5 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 2,1 %.