Priemyslovka s praxou prácu nezaistí

„Mám strednú priemyselnú školu v Trnave a to, čo som sa tam naučila, príliš nevyhovuje zamestnávateľom. V podstate som bola školená len na prácu s robotmi používanými v trnavskom závode PSA Peugeot Citroën Slovakia a mňa viac zaujímala práca pre bratislavský Volkswagen. Nemala som tak inú možnosť, ako hneď po maturite nastúpiť na rekvalifikačný kurz v Duálnej akadémii,“ povedala Daniela Junkasová zo Špačiniec.

So vzdelaním mechanik stavebných zariadení je na tom podobne aj jej spolužiak. "Ak by som zobral hocijakú prácu, určite by som si niečo našiel aj u nás doma v Čadci. No ja som mal zarábať slušný plat a pracovať s najmodernejšími technológiami. Volkswagen má solídny prístup a svoje rozhodnutie získať rekvalifikáciu v Duálnej akadémii považujem za správne,“ povedal Jaroslav Bulčík z Čadce.

Súkromné fabriky dnes stoja pred bránami bratislavskej Duálnej akadémie a zaujímajú sa o možnosť vzdelávania zamestnancov. Dôvod je jednoduchý, slovenské odborné školstvo sa tak odtrhlo od praxe, že firmy pôsobiace v automobilovom priemysle pociťujú obrovský nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. O možnosť rekvalifikácie ľudí v Duálnej akadémii sa zaujímal aj Jaguar Land Rover. Britská spoločnosť totiž aktuálne pri Nitre buduje štvrtý slovenský automobilový závod. "Žiaľ, Jaguar Land Rover prišiel príliš neskoro a nebolo možné zaradiť jeho budúcich zamestnancov do našich rekvalifikačných kurzov. Zatiaľ sme predbežne dohodnutí na budúcej spolupráci,“ povedala riaditeľka Duálnej akadémie Jana Široká.

Duálna akadémia v Bratislave momentálne vzdeláva ľudí pre firmy Volkswagen, Siemens a Matador. V dvojročných rekvalifikačných kurzoch v odboroch mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení sa vzdeláva 111 ľudí s maturitami zo stredných odborných škôl. Ďalších 174 tínedžerov aktuálne navštevuje prvý ročník Duálnej akadémie. Spomínané firmy totiž chcú do troch rokov zrušiť rekvalifikácie a do pracovného pomeru brať odborníkov s maturitou z Duálnej akadémie.

"Od malička som bol technicky orientovaný a po skončení školy chcem pracovať s autami. V Duálnej akadémii nám ponúkajú oveľa viac praxe ako inde a ešte nám za ňu aj platia. Navyše po maturite mám istú prácu, pokiaľ sa nerozhodnem ísť na vysokú školu. Toto sú hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol ísť študovať práve sem,“ povedal 16-ročný Samuel Hokša zo Senice. Technické vzdelanie v hlavnom meste Slovenska zlákalo aj Martinčanku Dášu Bizíkovú. "Mne túto školu navrhol ocino a veľmi ma to zaujalo. Trochu som sa síce bála života na internáte, ale zatiaľ je to tu super. Moje študijné zameranie mechanik nastavovač nie je čisto len o autách a má širšie využitie v priemysle. To, čo je dôležité, je, že škola ma baví a nerobí mi žiadne ťažkosti,“ povedala.

Pre samotnú školu je najväčší problém uspokojiť obrovský dopyt firiem po kvalifikovaných zamestnancoch. "Žiaľ, momentálne nám chýbajú majstri odborného výcviku, a to napriek tomu, že im vieme ponúknuť lepšie platy, ako konkurenčné školy. V budúcom roku navyše plánujeme otvoriť nový vzdelávací odbor mechanik autotronik, čo je v podstate taký moderný autoopravár,“ priblížila Široká. Škola pod jej vedením zároveň uvažuje o možnosti poskytovania vzdelávania pre všetky firmy na domácom trhu.

"Naše technológie sú jedna k jednej ako vo výrobe. U nás teda nájdete tie isté roboty ako vo výrobných halách automobiliek. Samotná dĺžka vzdelávacích kurzov bude závisieť od požiadaviek samotných záujemcov. Napríklad pri obrábaní CNC strojmi vieme ľudí vyškoliť na tri úrovne: základný užívateľ, pokročilý a expert. Získať vedomosti potrebné pre poslednú úroveň môže trvať aj viac ako rok. No naučiť sa pracovať čisto na pneumatike trvá okolo dvoch týždňov. Dĺžku kurzov by sme v praxi vedeli prispôsobiť konkrétnym požiadavkám firiem,“ priblížil vedúci rekvalifikácie v Duálnej akadémii Milan Ráchehla.

Aktuálne žiaci navštevujúci rekvalifikačné kurzy majú už podpísané pracovné zmluvy s Volkswagenom, so Siemensom alebo s Matadorom. Získané vzdelanie je totiž uznávane aj v platovo lepšom Nemecku. Neoficiálne ľudia navštevujúci rekvalifikačné kurzy hovoria o povinnosti zaplatiť pokutu niekoľko tisíc až desaťtisíc eur, ak z firiem odídu bez odpracovania dohodnutých rokov. Na druhej strane získajú topvzdelanie a na slovenské pomery sú v priemyselných firmách nadštandardné platy. Napríklad v bratislavskom závode Vokswagenu bola v roku 2015 priemerná hrubá mzda bez započítania manažmentu vo výške 1 795 eur za mesiac. Na porovnanie, priemerný slovenský plat bol v minulom roku na úrovni 883 eur v hrubom.