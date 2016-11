Pošta má novú triediacu linku s dvojnásobnou rýchlosťou

Nová balíková linka je dvakrát rýchlejšia a úspešnosť triedenia v automatickom režime dosahuje 99 percent. Nová linka dokáže za hodinu vytriediť 4 725 balíkov, pôvodná spracovala za hodinu 2 300 balíkov s 84-percentnou úspešnosťou vytriedenia.

„Reflektujeme na potrebu požiadaviek našich zákazníkov z pohľadu rýchlosti spracovania a tiež na neustále narastajúci objem zásielok. Napríklad, kým v roku 2015 sme spracovali viac ako 5,9 miliónov balíkov, v roku 2016 len za obdobie od januára do septembra je to už takmer 4,7 miliónov balíkov, čo predstavuje medziročný nárast o približne 16 percent,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik. Nové Hlavné spracovateľské stredisko v Žiline sústredili do jedného areálu, čo Slovenskej pošte prinesie úsporu času v spracovaní, najazdených kilometrov aj celkovej efektivity výkonov poštovej logistiky. „Ďalšou výhodou je určite aj väčší počet nakladacích rámp, kým v pôvodnom stredisku bola len jedna, v tomto novom je ich až desať,“ dodal Gálik.

Nové Hlavné spracovateľské stredisko na Bytčickej v Žiline nahradí starú budovu ešte z roku 1943. Výstavba strediska trvala 11 mesiacov za plnej prevádzky a vyžiadala si investíciu približne 7,95 milióna eur vrátane upgradu triediacej technológie pre spracovanie listových a balíkových zásielok, čo znamená historicky najväčšiu investíciu Slovenskej pošty do inovácií technológií za posledných 10 rokov. Nové spracovateľské centrum si zatiaľ nových ľudí nevyžiada, všetkých 135 zamestnancov presunuli z pôvodného strediska. „V tomto momente sa počet zamestnancov nemení. Zamestnancov, ktorých napríklad uvoľňujeme z triedenia listových zásielok, pretože ich máme menej, presúvame na balíkové triedenie alebo iné činnosti v rámci strediska,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

Minulý rok začala využívať Slovenská pošta moderné plne automatizované balíkové triediace linky v Bratislave a v Košiciach. Vybudovaním nového Hlavného spracovateľského strediska v Žiline Slovenská pošta zavŕšila niekoľkoročný proces technologických zmien procesov balíkového spracovania, nakoľko z listovo orientovanej spoločnosti sa vývojom a požiadavkami trhu mení na balíkovo založenú spoločnosť. Slovenská pošta vníma balíkový trh z pohľadu budúcnosti ako kľúčový a veľmi perspektívny. Jej strategickým zámerom je zvyšovanie trhového podielu na balíkovom trhu.

V roku 2016 Slovenská pošta doposiaľ spracovala mesačne v priemere viac ako 570 000 balíkov a expresných zásielok, z toho 27,3 percenta zásielok je zo žilinského regiónu. Nové Hlavné spracovateľské stredisko v Žiline je jedným zo štyroch spracovateľských stredísk na Slovensku, ktoré spracováva listové a balíkové zásielky. Stredisko v Žiline pokrýva Žilinský kraj a oblasť Trenčína.