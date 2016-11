Tesla ukončí bezplatné používanie svojich dobíjacích staníc

Majitelia áut objednaných po 1. januári 2017 získajú zadarmo kredit na nabitie autá v extra rýchlych dobíjacích staniciach Tesly na prejdenie vzdialenosti zhruba 1000 míľ. Po využití kreditu už budú majitelia áut platiť za dobitie poplatok. Majitelia áut objednaných do konca tohto roka budú mať dobíjania stále zadarmo, oznámila v pondelok firma.

Výšku poplatku zatiaľ automobilka nezverejnila. Iba uviedla, že dobíjanie bude stáť menej, než koľko by stál benzín do porovnateľného benzínového vozidla. Cena by pritom mohla časom kolísať a bude sa líšiť v jednotlivých regiónoch podľa toho, koľko tam stojí elektrina.

Bližšie podrobnosti chce firma zverejniť neskôr. Nárok na kredit zdarma by vodiči mali mať každoročne.

Správa automobilky znamená, že nabíjanie zadarmo sa nebude vzťahovať na nový Model 3, ktorého cena má byť 35 000 USD. Toto auto sa má začať vyrábať v druhej polovici budúceho roka.

Tesla má po celom svete 734 dobíjacích staníc. Po polhodine nabíjania na jej staniciach by mal byť automobil schopný prejsť vzdialenosť 170 míľ (274 kilometrov). V prípade dobíjania na verejných 30-ampérových staniciach automobil po polhodine dobíjania prejde podľa Tesly len desať míľ. Sedan automobilky Model S môže na jedno plné nabitie prejsť 219 až 302 míľ (352 až 486 kilometrov). Závisí to od batérie a softvéru.

Tesla uviedla, že cieľom zavedenia poplatku nie je zisk, ale snaha rozšíriť sieť týchto dobíjacích staníc.

Tesla teraz vyrába dva modely s elektrickým pohonom. Je to sedan Model S a športovo-úžitkové vozidlo (SUV) Model X, ktorý sa začal predávať vlani v septembri. Koncom marca firma predstavila nový elektromobil Model 3, čo je prvý automobil tejto automobilky určený pre masový trh. V tomto roku očakáva Tesla zvýšenie odbytu na takmer 80 000 z vlaňajších 50 500 vozidiel.