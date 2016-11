Dôvera vyhlásila amnestiu na úroky z omeškania

Ak do 31. decembra tohto roku zaplatia dlžníci dlžné poistné, poisťovňa upustí od vymáhania úrokov z omeškania. Úroková amnestia sa vzťahuje na všetkých dlžníkov Dôvery bez ohľadu na to, či aktuálne sú, alebo nie sú jej poistencami. „Výška dlhu nie je rozhodujúca,“ podotkol Kultan.

V súčasnosti má zdravotná poisťovňa Dôvera viac ako 100 tisíc dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení, pričom kumulatívne dlhujú takmer 130 miliónov eur. Dlžník nemusí o túto ponuku poisťovňu žiadať, stačí keď jej obratom pošle doklad o zaplatení dlhu. A to buď poštou, faxom alebo mailom, respektíve prostredníctvom svojej Elektronickej pobočky, prípadne ho odovzdá osobne v ktorejkoľvek pobočke poisťovne.

Ako poznamenal generálny riaditeľ, postoj zdravotnej poisťovne k dlžníkom je striktný, dlh na verejnom zdravotnom poistení musia uhradiť. „Tak to vyžadujú zákony. To nám však nebráni prísť s ponukou, ktorá dlžníkom uľahčí situáciu a umožní im zbaviť sa svojho dlhu a nevliecť to rastúce bremeno ďalej,“ vysvetlil dôvody opatrenia.