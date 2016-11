Ruský Bašnefť zastavil dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska

Obchodníci s komoditami však podľa Reuters za týmto krokom nevidia politické pozadie, ale skôr zmenu v marketingovej a predajnej stratégii po tom, čo spoločnosť Rosnefť získala vo firme Bašnefť minulý mesiac majoritný 50,1-percentný podiel za zhruba 5,2 mld. USD.

Bašnefť totiž dodával ropu na oba spomenuté trhy posledné štyri roky na základe dlhodobých kontraktov cez obchodnú firmu Normeston so sídlom na Belize. Rosnefť však preferuje priame kontrakty s koncovými odberateľmi. Dohodnuté exportné kvóty podľa Reuters do Maďarska a na Slovensko na obdobie od októbra do decembra tohto roku cez ropovod Družba predstavovali 525 tis. ton ropy. V októbri Bašnefť dodal zhruba 180 tis. ton ešte v súlade s exportným plánom, v novembri už však dodávky zastavil.

Jediným koncovým odberateľom ruskej ropy na Slovensku a v Maďarsku je maďarská skupina MOL. Okrem firmy Bašnefť podľa Reuters ropu do oboch krajín dodávajú aj Lukoil, Russnefť a ďalší menší nezávislí ruskí producenti. MOL tiež dováža ropu aj cez chorvátsky prístav Omišalj. Nahradiť výpadok dodávok od firmy Bašnefť by tak nemal byť problém najmä od hlavného dodávateľa, a to spoločnosti Lukoil.