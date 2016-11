Trump straší trhy, padajú akcie, dolár i peso

Hlavný index tokijskej burzy Nikkei strácal päť percent. Indexy hongkonských akcií Hang Seng a juhokórejských KOSPI odpisujú zhruba tri percentá. „Na trhu je veľa paniky, výsledok (prezidentský volieb v USA) rozhodne nezodpovedá očakávaniam,“ uviedol analytik Juan Carlos Alder zo spoločnosti Banorte-IXE.

Investori preferovali demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú, ktorá by podľa nich zachovala súčasnej smerovanie Spojených štátov. Víťazstvo Trumpa majú spojené s neistotou ohľadom ďalšieho politického i ekonomického vývoja krajiny.

Dolár sa prepadol o takmer štyri percentá voči japonskému jenu a o viac ako dve percentá voči švajčiarskemu franku. Euro voči doláru stúplo 2,5 percenta na dvojmesačné maximum 1,1300 USD.

Mexické peso sa prepadlo o viac ako 13 percent na rekordné minimum 20,75 pesa za dolár. Víťazstvo trumpa je považované za významné riziko pre mexickú menu, Trump totiž v kampani sľuboval obmedzenia prílevu imigrantov z Mexika do USA aj prehodnotenie obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

Zlato stúpa, ropa klesá

Cena zlata stúpla takmer o päť percent na šesťtýždňové maximum. Zlato je všeobecne považované za bezpečnú investíciu v období politickej a ekonomickej neistoty.

Cena zlata vzrástla až o 4,9 percenta na 1337,40 dolára za trojskú uncu. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od 27. septembra. Hore zamierili tiež ceny striebra a platiny.

Podľa analytikov by víťazstvo Trumpa mohlo okrem iného prinútiť americkú centrálnu banku (Fed) k odkladu ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb, čo by podporilo atraktivitu zlata.

Svetové ceny ropy v stredu výrazne klesli. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa v jednej chvíli prepadla o viac ako štyri percentá na 43,07 dolára za barel, najnižšie od septembra. Neskôr však veľkú časť strát zmazala. Okolo 8:30 SEČ vykazovala cena WTI pokles o 1,4 percenta na 44,36 dolára za barel. Severomorská ropa Brent klesla tiež o 1,4 percenta a nachádzala sa na úrovni 45,40 dolára za barel.

„Víťazstvo Trumpa je vnímané ako šok, núti to investorov presúvať peniaze do bezpečných útočísk, čo tlačí ceny ropy dole,“ uviedol jeden z analytikov maklérskej spoločnosti Mira Asset Daewoo. Dodal však, že v dlhodobejšom horizonte by Trumpova politika podporujúca ropný sektor a jeho protiiránske postoje mohli viesť k rastu cien ropy.