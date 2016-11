Dubaj chce mať prvý hyperloop na svete

Dubajské úrady sa v utorok s kalifornskou firmou Hyperloop One dohodli na vybudovaní dráhy z Dubaja do metropoly Abú Zabí. Stodvadsaťkilo­metrová trasa by potom zabrala len 12 minút, píše agentúra AFP.

S konceptom Hyperloop prišiel prvýkrát v roku 2013 americký vizionár Elon Musk. Pomocou stlačeného vzduchu a magnetizmu sa majú do potrubia s minimalizovaným trením vystreľovať špeciálne kapsule na prepravu ľudí.

V stredu uzavretá dohoda nestanovuje žiadny rozpočet ani termín pre sprevádzkovanie Hyperloopu v Dubaji. Obe strany budú na základe „historickej dohody“ skúmať možnosti pre vybudovanie prvého Hyperloop na svete. Výkonný riaditeľ Hyperloop One Rob Lloyd sa domnieva, že z technického hľadiska je jeho spustenie v emirátoch možné do piatich rokov.

V máji uskutočnila Lloydova spoločnosť prvý úspešný test pohonu pre nový prostriedok, išlo však o veľmi zjednodušený model. Stlačený vzduch vtedy urýchlil kovový modul na sto míľ v hodine (160 kilometrov za hodinu) za 1,1 sekundy. V nízkotlakovom potrubí a s lepšou aerodynamickou úpravou by zariadenie s rovnakým pohonom dokázalo vyvinúť rýchlosť viac ako 1100 kilometrov za hodinu.

V Dubaji chce kalifornská Hyperloop One vybudovať sieť staníc, ktoré budú napojené na hlavnú linku do Abú Zabí. Tá by slúžila nielen na prepravu osôb, ale aj tovaru. „Dubaj je mesto, ktoré chápe globálne zmeny a chce byť priekopníkom,“ povedal pri slávnostnom oznámení šéf miestneho úradu pre cesty a dopravu Mattar at-Tayer.

Hyperloop momentálne vzbudzuje pozornosť na Slovensku aj v Česku. Iná spoločnosť, Hyperloop Transportation Technologies, má plány vybudovať potrubné spojenie Bratislavy a Viedne.

Brnenská radnica zase v pondelok rozbehla spoluprácu s Hyperloop Transportation Technologies. Z Brna sa má stať centrum vedeckej komunity, ktorá bude spolupracovať na tomto futuristickom dopravnom riešení.