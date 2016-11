Vlaky RegioJetu od 11. decembra spoja Bratislavu s Prahou

Vtedy vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok. Ako v stredu informovala spoločnosť, denne by mali jazdiť dva páry vlakov s odchodmi z Bratislavy a Prahy ráno a poobede. Cesta má trvať v prípade prvého spoja z Bratislavy a oboch spojov z Prahy necelé štyri hodiny a pri druhom spoji z Bratislavy štyri a pol hodiny.

Prvý spoj by mal vychádzať z Bratislavy Hlavnej stanice každý deň o 5:45 s príchodom do Prahy o 9:42. Vlak by mal zastavovať v Kútoch, Břeclavi, Brne, Českej Třebovej, Ústí nad Orlicí a v Pardubiciach. „Pri zavádzaní tohto spoja sme brali do úvahy aj požiadavky obchodných cestujúcich. Našimi vlakmi ich tam (do Prahy) dostaneme už pred 10. hodinou ráno, a tak im zostane dostatok času na vybavovanie,“ povedal majiteľ RegioJet-u Radim Jančura.

O tento ranný spoj podľa neho tiež očakávajú veľký záujem turistov smerujúcich do českej metropoly. Druhý vlak by mal vychádzať z Bratislavy o 15:10 a prísť do Prahy o 19:42, zastavovať by mal v Kútoch, Břeclavi, Brne a Pardubiciach. V opačnom smere je plánovaný odchod z Prahy o 7:15 a príchod do Bratislavy o 11:12. Druhý spoj by mal z Prahy vychádzať o 15:19 a do Bratislavy by prišiel o 19:12.

Okrem spojov medzi Bratislavou a Prahou plánuje RegioJet začať prevádzkovať aj vlakovú linku z Prahy cez Brno a Břeclav na Hodonínsko a do Starého Města pri Uherskom Hradišti. Premávať by mala raz denne v každom smere.

Okrem dvoch párov vlakov bude medzi Bratislavou, Brnom a Prahou premávať naďalej aj deväť autobusových spojov RegioJet-u v oboch smeroch. Autobusmi a vlakmi by tak mal žltý dopravca spájať Bratislavu, Brno a Prahu dokopy jedenásťkrát denne v každom smere. Novinkou bude podľa dopravcu aj spojenie s bratislavskou mestskou časťou Nové Mesto. Ranný spoj do Prahy a poobedňajší spoj na Slovensko by totiž mal v Bratislave okrem Hlavnej stanice obsluhovať aj železničnú stanicu Bratislava Nové Mesto, ktorá je vo východnej časti mesta a má napojenie na mestskú hromadnú dopravou smerom do Ružinova, na Vajnorskú a Račiansku ulicu.