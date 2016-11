Brusel prognózuje Slovensku dobré časy

V roku 2016 Brusel predpovedá Slovensku rast hrubého domáceho produktu o 3,4 %, čo oproti predchádzajúcej jarnej prognóze znamená zlepšenie výhľadu o 0,2 percentu­álneho bodu. Naopak mierne, o 0,1 percentu­álneho bodu, komisia znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky pre rok 2017 na 3,2 %. Dynamika nášho hospodárstva by však podľa predpokladov Bruselu mala opäť zrýchliť v roku 2018 na 3,8 %.

Podľa očakávaní komisie bude hlavným ťahúňom slovenskej ekonomiky v horizonte prognózy najmä spotreba domácností, aj keď postupne by mal rásť tiež vplyv investícií a čistého exportu. Výhľad v nasledujúcich rokoch pritom vylepšujú významné investície v automobilovom priemysle a rastúce verejné výdavky, vrátane veľkých infraštruktúrnych projektov, ako je obchvat Bratislavy. Čistý export by mal ekonomike začať pomáhať najmä s nástupom produkcie nových kapacít v automobilovom priemysle v roku 2018.

Na druhej strane však komisia, podobne ako ostatné relevantné inštitúcie, znížila výhľad vývoja spotrebiteľských cien. Pre tento rok očakáva na Slovensku defláciu na úrovni 0,5 %, čím svoju predchádzajúcu predpoveď znížila o 0,4 percentu­álneho bodu. Hoci zostáva v platnosti očakávanie, že rast cien sa obnoví v roku 2017, aj v tomto prípade Brusel svoje pôvodne odhady výrazne skresal. Kým na jar predpovedal budúcoročný rast cien na úrovni 1,5 %, teraz je to už iba 0,8 %. Dynamika cien by sa mala postupne zvyšovať na 1,4 % v roku 2018.

Brusel podotýka, že Slovensko tak zažije v tomto roku už tretí rok v poradí s poklesom spotrebiteľských cien. Hľadať za tým podľa prognózy možno najmä nízke ceny energií a potravín, ktorých pokles zatieňuje aj rast cien služieb. Hoci regulované ceny elektriny a plynu by mali podľa komisie klesať aj v roku 2017, celkovú infláciu by do čiernych čísel mal vrátiť pokračujúci rast cien služieb a obnovený rast cien potravín a pohonných látok.

Čoraz pozitívnejšie Brusel vníma vývoj na slovenskom trhu práce. Tohtoročný odhad aj budúcoročný odhad úrovne nezamestnanosti oproti jarnej prognóze znížil zhodne o 0,8 percentu­álneho bodu na 9,7 %, resp. 8,7 %. Nezamestnanosť by potom mala ďalej klesať až k 7,5 % v roku 2018. Pokles nezamestnanosti podľa komisie vyplýva najmä so solídneho hospodárskeho rastu krajiny. Tento vývoj však posilní aj tlak na rast miezd, ktorých nominálny rast má podľa Bruselu postupne zrýchľovať z tohtoročných 2,3 % až na 4,8 % v roku 2018.

O niečo lepšie sa komisia pozerá aj na vývoj slovenských verejných financií. Kým na jar Brusel predpokladal, že tohtoročný deficit verejných financií dosiahne 2,4 % hrubého domáceho produktu, aktuálne túto úroveň reviduje na 2,2 % výkonu ekonomiky. Mierne, o 0,1 percentu­álneho bodu, znížila komisia aj odhad deficitu na rok 2017 na úroveň 1,5 % hrubého domáceho produktu. V roku 2018 by mal schodok rozpočtu verejných financií klesnúť na 0,5 % hrubého domáceho produktu. Pri verejnom dlhu výraznejšie zmeny v prognóze Brusel nerobí. Tohtoročný výhľad znížil len minimálne o 0,1 percentu­álneho bodu na 53,3 % hrubého domáceho produktu, budúcoročný odhad necháva bez zmeny na úrovni 52,7 % výkonu ekonomiky a v roku 2018 by mal dlh klesnúť na 51,5 % hrubého domáceho produktu.

Zníženie odhadu schodku verejných financií za tento rok komisia pripisuje najmä silným príjmom z korporátnej dane vplyvom rastu ziskovosti podnikov, ako aj stabilnému rastu príjmov z daní a odvodov fyzických osôb, za čo zase môže pozitívny vývoj na trhu práce. Hlbšie znižovanie deficitu je však podľa Bruselu limitované najmä nerozpočtovanými výdavkami, akými sú napríklad korekcie pri eurofondoch a taktiež vyššími ako rozpočtovanými investíciami. Ďalší očakávaný pokles deficitu v roku 2017 ide podľa komisie exkluzívne na vrub príjmových opatrení, ktoré vláda priniesla vo svojom aktuálnom daňovom balíčku.

Európa bude mierne rásť

Európska ekonomika bude pokračovať v miernom raste, ktorý sa má opierať o silnejší trh práce a súkromnú spotrebu. Vyplýva to z aktuálnej prognózy, ktorú zverejnila v stredu Európska komisia (EK). Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa má tento rok zväčšiť o 1,7 %. V budúcom roku komisia očakáva spomalenie na 1,5 %, kým sa v roku 2018 rast nezrýchli na 1,7 %. Tohtoročný rast celej EÚ Brusel prognózuje na úrovni 1,8 % a budúcoročný na úrovni 1,6 %. Návrat k miere rastu 1,8 % sa očakáva v roku 2018.

K očakávanému miernemu hospodárskemu rastu podľa jesennej prognózy EK prispeje aj extrémne uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky, ktorá znižuje náklady na úvery. Rozpočtové deficity v eurozóne majú celkovo klesať a zvýšia sa aj investície, brzdiť oživenie však pravdepodobne bude pomalý rast mimo EÚ a ochladenie v globálnom obchode. Súčasná fáza zotavenia podľa komisie prospieva všetkým členským štátom únie. Miera nezamestnanosti v eurozóne má v roku 2018 klesnúť na 9,2 % zo súčasných 10,1 % a dostala by sa tak najnižšie od roku 2008. Celej EÚ komisia prognózuje zníženie nezamestnanosti z miery 8,6 % v roku 2016 na 7,9 % v roku 2018.