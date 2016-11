Kontroverzná dohoda TTIP je zrejme mŕtva

Trump ako odporca globalizácie sa už pred časom vyjadril, že je proti ďalšej liberalizácii obchodu s úniou. TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) medzi USA a EÚ sa však podľa niektorých analytikov predsa len podarí presadiť, ale možno očakávať niekoľkoročný posun prijatia dohody. „TTIP je mŕtva v súčasnej podobe. Trumpova administratíva bude určite presadzovať radikálne zmeny. Medzinárodnej kooperácii sa nový prezident nevyhýba, ale bude požadovať väčšie výhody pre USA. Bude záležať na EÚ, či ustúpi novým požiadavkám, alebo nie. Ak neustúpi, tak TTIP padne,“ povedal ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Aj Trumpova protikandidátka, demokratka Hillary Clintonová, mala v prípade dohody TTIP výhrady. Reagovala tak aj na nespokojnosť bežných Američanov. Protesty proti dohode majú ľudia aj na európskom kontinente. Z ostatného prieskumu nemeckej Bertelsmannovej nadácie vyplýva, že až tretina Nemcov TTIP odmieta. Medzi občanmi USA podľa prieskumu síce rastie podpora voľného obchodu vo všeobecnosti, to sa však netýka dohody TTIP, ktorú podporuje len 18 percent z nich. Ešte pred dvoma rokmi bola verejná podpora v oboch krajinách viac ako 50-percentná. Nie je však jasné, čo v dohode je a rastú obavy, že dohoda bude výhodná pre firmy a ich vlastníkov a menej pre bežných ľudí.

Dohody TTIP a CETA (EÚ – Kanada) tvrdo presadzuje nemecká kancelárka Angela Merkelová. Tá však bude okrem nevôle Trumpa v budúcom roku čeliť s najväčšou pravdepodobnosťou aj nevôli nového francúzskeho prezidenta. Podľa odborníkov je veľmi pravdepodobné, že v Elyzejskom paláci zasadne po voľbách do prezidentského kresla Nicolas Sarkozy či dokonca Marine Le Penová. To môže tlačiť na nemeckú kancelárku odmietnuť TTIP. Rovnako tak sa bude meniť aj nemecká vláda po budúcoročných jesenných parlamentných voľbách v Nemecku, keď bude Merkelová zrejme musieť vytvoriť koalíciu so Sociálnymi demokratmi, ale aj so Stranou zelených. Táto strana je zásadne proti TTIP. „Ak Merkelová prehrá v budúcoročných voľbách a vládu, ľavicovo orientovanú, zostavia sociálni demokrati a Strana zelených, TTIP je definitívne mŕtva dohoda,“ povedal pre Pravdu nemecký profesor na Katedre medzinárodných vzťahov na Durhamskej univerzite vo Veľkej Británii Christian Schweiger.

Od dohôd o voľnom obchode sa pritom očakáva, že sa za istých podmienok čiastočne alebo úplne zrušia clá, ako aj kvóty na dovoz. Obavy z dohody prevládajú najmä na európskej strane. Protestné hlasy hovoria o príleve geneticky modifikovaných potravín z USA do Európy. Hrozí zníženie štandardov bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia. Nad EÚ visí v súvislosti s TTIP aj hrozba oslabenia právomoci regulátorov. Tí európski uplatňujú princíp predbežnej opatrnosti. Produkt dodajú na trh, len ak sa preukáže, že nie je zdraviu škodlivý. V USA však platí, že pokiaľ sa nepreukáže, že je produkt zdraviu škodlivý, smie sa predávať.