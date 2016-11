Trhy dali Trumpovi nečakanú šancu

Ak by Trump splnil všetko, čím hrozil, otriaslo by to peňaženkami všetkých vrátane Slovákov. Clá pre Čínu by priniesli pád akcií, prepúšťanie a znehodnotenie úspor. Akcie vo svete však padali včera len mierne alebo vôbec, dokonca aj na burze v New Yorku. Ropa v predzvesti krízy nezlacnela. Zlato ako istá investícia sa posilnilo, ale len o jedno percento. Výrazne sa prepadlo mexické peso, keďže Trump sa vyjadroval veľmi ostro voči prisťahovalcom z Mexika. Ruský rubeľ voľby výrazne nezasiahli, ale v prípade proruskej politiky Trumpa môže posilniť.

Finančné trhy tak dali novému americkému prezidentovi šancu reálne ukázať, ako plánuje v budúcnosti kormidlovať americkú aj svetovú ekonomiku. „Začneme znovu budovať infraštruktúru, mestá, letiská, diaľnice aj tunely. Vďaka tomu milióny ľudí opäť získajú prácu a staneme sa najlepšou ekonomikou sveta,“ povedal vo svojom víťaznom prejave nový americký prezident Donald Trump. Ďalšie ekonomické plány sa dajú vyčítať len z jeho predvolebných slov. V nich nový americký prezident sľúbil zavedenie ciel voči krajinám umelo znehodnocujúcim svoju menu. Očakáva tým zastavenie dovozu lacného tovaru z Číny a postupný návrat fabrík do Spojených štátov amerických. Zároveň chce otvoriť obchodné dohody o výmene tovaru medzi Spojenými štátmi americkými, Mexikom a Kanadou.

„Trump je ekonomicky neriadená strela. V skutočnosti vlastne nikto nevie, čo od neho na ekonomickom poli čakať,“ povedala Markéta Šichtařová zo spoločnosti Next Finance. „Ohlasované zavedenie ciel nie je pre podniky žiadnou výhrou,“ pokračovala Šichtařová. Napríklad americkí ekonómovia Justin Wolfers z University of Michigan a Eric Zitzewitz z Dartmouth College vypočítali, že víťazstvo republikánskeho kandidáta zníži ceny svetových akcií postupne o 10 až 15 percent.

Ohlasovaný akciový masaker nakoniec prísť nemusí rovnako ako v prípade odhlasovania odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Vtedy prvý deň po zverejnení výsledkov britského referenda prišli investori na finančných trhoch o 2 bilióny dolárov. Následne po upokojení situácie vzniknuté straty dohnali a o upokojenie vypätej situácie sa hneď vo svojom víťaznom prejave snažil aj Donald Trump. „Prišiel čas, aby sa Amerika opäť zjednotila. Celý svoj život som strávil v podnikaní a díval sa na obrovský nevyužitý potenciál našej krajiny. Chcem, aby každý Američan, aj ľudia, ktorí má nevolili, dostali šancu naplno realizovať svoje sny,“ uviedol Trump.

Zavedie clá či nezavedie?

Neisté ekonomické vyhliadky čakajú hlavne Mexiko. „Možno očakávať prepad mexickej meny vzhľadom na sľuby budúceho prezidenta o výstavbe hraničného múru proti nelegálnym imigrantom. Súčasný kurz oproti doláru by mohol krátkodobo devalvovať z hodnoty 18,5 až na nové maximum a preraziť hranicu 20,0 pesa za dolár,“ povedal Pavel Drahotský, riaditeľ Saxo Bank pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Nový americký prezident ešte pred voľbami tvrdo kritizoval aj Čínu za podporu vývozu umelým oslabovaním jüanu. „Najmä uvalenie taríf a ciel na krajiny ako Mexiko a Čína môže prerásť do obchodnej vojny a vyvolať aj reakcie ďalších krajín,“ uviedol hlavný ekonóm ČSOB banky Marek Gábriš.

Práve obmedzovanie svetového obchodu môže v budúcnosti vyvolať trend dlhodobého poklesu akcií. Veľké prepady hodnoty cenných papierov na finančných trhoch v roku 2008 priniesli krach americkej banky Lehman Brothers a odštartovali spustenie najväčšej finančnej krízy. Tá aj na vzdialenom Slovensku zdvihla nezamestnanosť z augustovej úrovne roku 2008 vo výške 7,36 percenta na 14,8 percenta v januári 2013. Opakovanie rovnakého scenára by Slovensku značne skomplikovalo dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a po krátkom období rastu by sa ľudia museli pripraviť na ďalšie obdobie uťahovania opaskov.

Vojna sankcií s Ruskom

Na druhej strane Donald Trump môže znovu naštartovať svetový obchod s Ruskom. To aktuálne čelí tvrdým západným sankciám pre anexiu ukrajinského Krymu a podporu proruských separatistov v Doneckej a Luhanskej oblasti východnej Ukrajiny. „Ak nový prezident bude trvať na ukončení sankcií, môže dôjsť k výraznému posilneniu kurzu rubľa oproti doláru pod hodnotu 60 rubľov za dolár,“ uviedol Drahotský. Aktuálne sa jeden dolár dá vymeniť za 64 rubľov. Tesne po vyhlásení výsledkov sa rubeľ oproti doláru oslaboval. Dôvodom je, že špekulanti sa zbavovali rizikovejších aktív a peniaze investovali najmä do dlhopisov bezpečných krajín.

Pre finančné trhy je dnes veľkou neznámou, aká bude reálna politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z každej neistoty na finančných trhoch vždy profituje zlato. Cena žltého kovu v čase uzávierky denníka Pravda vzrástla o 1 percento na 1¤288 dolárov za jednu trójsku uncu. Naopak, ropa na súčasnú neistotu reagovala jemným poklesom ceny o 0,42 percenta. Jeden barel čierneho zlata sa na trhoch predával za 44,85 dolára. Trump môže ceny ropy ovplyvňovať, keďže USA sú jednou z ropných veľmocí a nový prezident podporuje zvyšovanie neekologickej ťažby ropy z bridlíc.

Americká centrálna banka Fed mala onedlho zvyšovať úrokové sadzby. Vyššie sadzby by zároveň predpovedali lepšie časy, aby sa úroky v čase krízy mali zase kam znižovať. Očakáva sa, že s Trumpom nebude Fed zatiaľ úroky zvyšovať. Predzvesť prípadnej krízy môže negatívne ovplyvniť akciové trhy a ovplyvní to úspory.

Slováci majú na finančných trhoch prostredníctvom II. piliera investovaných 6,8 miliardy eur. Po časoch vysokých ziskov presahujúcich aj 10 percent za rok sa na možné razantné straty musia pripraviť ľudia s peniazmi investovanými v akciových a indexových fondoch. „Neistota ohľadom jeho skutočnej politiky v kombinácii so súčasnými vysokými cenami akcií nedáva akciovým trhom veľkú perspektívu rastu, a to tak v krátkodobom, ako aj v strednodobom horizonte. Sporitelia v akciových či indexových fondoch by mali byť vždy pripravení nielen na obdobia rastu, ale aj na obdobia poklesov už pri ich výbere, pretože taký je prirodzený vývoj rizikových fondov,“ povedal Miro Kotov, investičný manažér Allianz – Slovenská d.s.s.