Rusi nám zmenili dodávateľa, nie ropu

Slovensko výpadok kapacít nepocíti, keďže výpadok nahradia producenti ropy ako Lukoil, Russnefť a ďalší menší nezávislí ruskí producenti. Spoločnosť Rosnefť získala vo firme Bašnefť minulý mesiac majoritný 50,1-percentný podiel za zhruba 5,2 mld. USD, a to od Ruskej federácie.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR prostredníctvom svojho hovorcu zareagovalo, že nie je dôvod na obavy. "Ide o záležitosť obchodného sektora bez vplyvu na zabezpečenie dodávok ropy na Slovensko,” uviedol Maroš Stano, hovorca MH SR. Slovensko odoberá z Ruska aj plyn. V roku 2009 sme zažili plynovú krízu, keď sa dodávky plynu pre konflikt Ruska a Ukrajiny zastavili. Teraz je vraj krajina na podobnú situáciu pripravená, a to alternatívnou trasou zo západu. V prípade ropy nie sme kľúčovou tranzitnou krajinou v Európe, ale ruská ropa putuje cez Slovensko do Slovnaftu a tiež do Česka.

Slovnaft, člen skupiny MOL, slovenský spracovateľ ropných produktov aktuálne nevidí žiaden problém. „Slovenská rafinéria Slovnaft nakupuje ropu spoločne s maďarskou rafinériou MOL. Dodávky ropy prichádzajú do Maďarska a na Slovensko podľa plánu, neevidujeme problém so zásobovaním. MOL a Slovnaft nakupujú ropu z Ruska prostredníctvom viacerých obchodných partnerov. V prípade jedného z ruských partnerov došlo k zmene, z toho vyplývajúce obchodné rozhodnutie však nemá vplyv na dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko,“ uviedol pre Pravdu Anton Molnár, hovorca Slovnaftu.

Zastavenie dovozu ropy ruskou ropnou spoločnosťou Bašnefť prostredníctvom ropovodu Družba začiatkom tohto mesiaca je záležitosťou mimo kompetencie spoločnosti Transpetrol, uvádza sa v stanovisku slovenského prepravcu ropy. „Naša spoločnosť je v pozícii monopolného prepravcu ropy na územie SR, ale aj ďalších štátov prostredníctvom 400 km trasy ropovodu Družba na území Slovenskej republiky. Jej úlohou je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prepravy ropy od dodávateľov k jednotlivým odberateľom. Táto činnosť je teda výhradne zameraná na prepravu ropy a nijako nesúvisí s uzatváraním či následným plnením kontraktov medzi dodávateľmi a odberateľmi, ktorí následne využívajú prepravu ropy po trase ropovodu Družba,“ uviedlo vedenie štátneho Transpetrolu.

Ten považuje súčasný výpadok dodávok ropy zo strany spoločnosti Bašnefť pre jej odberateľov za dočasný, a ktorý pravdepodobne súvisí so zmenou obchodnej praxe spoločnosti Bašnefť. „Cieľom spoločnosti Bašnefť je prechod od sprostredkovateľov predaja ropy na priame kontrakty s odberateľmi. Súčasný, a teda pravdepodobne aj prechodný výpadok dodávok ropy z tejto strany môžu odberatelia v prípade potreby s najväčšou pravdepodobnosťou dočasne nahradiť aj dodávkami zo strany iných dodávateľov v rámci Ruskej federácie.“

Rozhodnutie ruského producenta podľa všetkého priamo súvisí s faktom, že skupina MOL tento týždeň oznámila, že má v úmysle zvyšovať dodávky vstupných surovín z 10 % na 33 % pre svoje petrochemické závody prostredníctvom námorných trás. "V najbližších rokoch máme v úmysle zvyšovať dodávky vstupných surovín pre svoje petrochemické závody a zároveň využiť vzrastajúci dopyt po ziskových produktoch, akými sú letecké palivo, mazivá a základné oleje. Aby spoločnosť spracovávala čo najvýnosnejšiu ropu a pokryla dopyt po svojich produktoch, skupina MOL sa rozhodla zvýšiť prísun ropy z námorných trás do svojich vnútrozemských rafinérií zo súčasných 10 % na 33 % do roku 2030,” stojí v stanovisku skupiny, ktoré zverejnila slovenská dcéra Slovnaft. MOL okrem ropovodu Družba dováža ropu aj cez chorvátsky prístav Omišalj.

Skupina zdôvodňuje svoje rozhodnutie tým, že si chce udržať svoju pozíciu z hľadiska konkurenčných cien. "Spoliehajúc sa na tvorbu hotovosti z nášho integrovaného modelu podnikania, a tiež na našu silnú súvahu, budeme investovať značné finančné prostriedky do strategických investícií, ktorými ešte viac rozšírime naše podnikanie a zvýšime svoj vplyv v oblastiach, ktoré nie sú závislé od dopytu po motorových palivách,” vyhlásil Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL.

Mal tým na mysli plán skupiny v oblasti prieskumu ťažby v prostredí nízkych cien ropy, v rámci ktorého má skupina MOL v rokoch 2017 – 2021 investovať viac ako 2 miliardy USD, teda 2,21 miliardy eur. Približne 35 % financií chce alokovať na ťažbu so zameraním na strednú a východnú Európu, Pakistan a Nórsko, zatiaľ čo 45 % financií vyčlení na projekty rozvoja v strednej a východnej Európe, Spojenom kráľovstve, Pakistane, Kazachstane a na nálezisku Baitugan v Rusku. Skupina MOL pôsobí v 33 krajinách, má 26-tisíc zamestnancov. Vo svojich 4 rafinériách spracuje denne 417-tisíc barelov ropy.