Piešťanci môžu prísť o letisko, kraj ho chce dať do likvidácie

Ak akcionári návrh schvália, letisko prestane poskytovať služby v priebehu niekoľkých dní. O prácu príde zhruba tridsať zamestnancov letiskovej spoločnosti. Okrem Trnavského samosprávneho kraja (59,31 %) sú ďalšími akcionármi v spoločnosti mesto Piešťany (20,04 %) a ministerstvo dopravy (20,65 %). V minulom roky služby letiska využilo asi dvetisíc cestujúcich, v tomto roku je ich výrazne menej. Dramatický prepad zaznamenalo letisko aj v nákladnej doprave.

"Likvidáciou spoločnosti zastavíme vznik ďalších pohľadávok, pretože by sme sa mohli dostať do situácie, keď by mohli veritelia dať návrh na konkurz. V tomto prípade bude likvidácia v rukách akcionárov,“ vysvetlil návrh Mikuš. Súčasťou majetku letiska sú aj pozemky s rozlohou viac ako sto hektárov.

Mesto Piešťany v žiadnom prípade nesúhlasí so zánikom letiska. Primátor Miloš Tamajka upozornil, že základné imanie spoločnosti je viac ako 20 miliónov eur a pohľadávky voči nej len zhruba desať percent z tejto čiastky. Piešťany sú podľa Tamajku pripravené spoločnosti pomôcť, ale s podmienkou, že sa členovia dozornej rady a predstavenstva vzdajú nároku na nevyplatené odmeny. Mikuš potvrdil, že pohľadávka z dôvodu nevyplatených odmien predstavuje čiastku okolo 600 tisíc eur a patrí k najväčším.

Letisko napriek prijatým úsporným opatreniam vytvára každý mesiac stratu približne 30 tisíc eur. So stratou hospodári už celé roky. "Ešte minulý rok stúpal počet prepravených osôb aj objem nákladnej prepravy. Verili sme, že dobrý vývoj sa udrží a dočkáme sa vyrovnaného hospodárenia,“ povedal Mikuš, ktorý je aj predsedom predstavenstva spoločnosti. V tomto roku však už pozitívny vývoj nepokračoval.

Predseda dozornej rady Letiska Piešťany Remo Cicutto vidí za slabým záujmom o služby piešťanského letiska silnú konkurenciu v Bratislave a vo Schwechate. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch má rokovať o krokoch, ktoré by mali viesť k záchrane letiska. Viacerí poslanci z Piešťan už avizovali vznik petície za zachovanie letiska a nevylúčili ani nátlakové akcie proti likvidácii spoločnosti.

Ministerstvo dopravy, ako minoritný akcionár Letiska Piešťany, informovalo, že do konania valného zhromaždenia letiskovej spoločnosti preskúma dokumenty predložené na rokovanie.

„Zvážime možnosti a následne zaujmeme stanovisko na valnom zhromaždení,“ odpovedalo ministerstvo agentúre SITA na otázku, či neuvažuje o zvýšení svojho podielu na piešťanskom letisku. Ministerstvo dopravy poskytlo Letisku Piešťany v roku 2015 dotácie v objeme vyše 256 tis. eur, čo bolo medziročne viac o 30,4 tis. eur, resp. o 13,5 %. Z toho na bezpečnostnú ochranu letiska išlo 161,8 tis. eur a na výkon záchrannej a hasičskej služby 94,3 tis. eur.

Letisko Piešťany v minulom roku vykázalo stratu 450,7 tis. eur a oproti roku 2014 klesla o 86,2 tis. eur. Čistý vlaňajší obrat letiska vo výške 504,3 tis. eur vzrástol o 206 tis. eur. Výnosy z hospodárskej činnosti v objeme 783,1 tis. eur sa zvýšili o 190,4 tis. eur a náklady vo výške 1,17 mil. eur stúpli o 140,75 tis. eur. Strata z hospodárskej činnosti 389,5 tis. eur klesla o 49,7 tis. eur. Spoločnosť mala ku koncu roka 2015 majetok v hodnote 22,52 mil. eur, medziročne menej o 97,2 tis. eur. Vlastné imanie v objeme 20,24 mil. eur vzrástlo o 1,19 mil. eur a majetok krylo na 89,9 %. Záväzky za 1,7 mil. eur klesli o 1,27 mil. eur a na majetku mali podiel 7,6 %.