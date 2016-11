Kanada je otvorená novým rokovaniam o dohode NAFTA

Vyhlásil to v stredu kanadský veľvyslanec v USA David MacNaughton. Ako dodal, Kanada by v takomto prípade rada otvorila otázku voľného obchodu so stavebným drevom, ktorá dlhodobo zaťažuje vzťahy medzi oboma krajinami. Zrušením dohody NAFTA by sa obnovila platnosť predchádzajúcej dohody medzi Kanadou a USA, čo nemusí byť ani v americkom záujme, povedal MacNaughton. Ako poznamenal, Kanada a USA sú vzájomne najväčšími obchodnými partnermi.

Kanada by mohla oceniť prípadné schválenie výstavby ropovodu Keystone XL medzi kanadskou provinciou Alberta a štátom Severná Dakota. Projekt kanadskej firmy TransCanada administratíva prezidenta Baracka Obamu vlani po šiestich rokoch vyjednávaní odmietla pre obavy z negatívnych dopadov na životné prostredie, novozvolený prezident Trump ho však podporuje, uviedla agentúra AP.

Novozvolený prezident USA Donald Trump počas volebnej kampane sľuboval opätovné prerokovanie podmienok Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) a znova chce rokovať napríklad o Severoamerickej dohode o voľnom obchode s Mexikom a Kanadou a zrušil by Dohodu o transpacifickom partnerstve (TPP) s 11 štátmi Tichomoria. Trump tiež odmieta vstup svojej krajiny do nových obchodných paktov, akým je pripravovaná Dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) medzi USA a Európskou úniou.