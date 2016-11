V Poprade chystajú nové letecké spojenie s Kyjevom

Ako uviedla riaditeľka akciovej spoločnosti Letisko Poprad – Tatry Ivana Herkeľová, letecké spojenie pripravuje letisko v spolupráci s regionálnymi partnermi. Zdôraznila, že v tomto prípade ide o úplne nový projekt spojenia Popradu s Kyjevom. Súčasťou nadchádzajúcej sezóny budú aj lety, ktoré boli realizované ešte počas minulej zimy. „Okrem pravidelnej linky Poprad – Londýn v rámci pravidelných letov bude počas zimnej sezóny pokračovať aj projekt Riga – Poprad, zameraný na turistov z Pobaltska, Ruska a Škandinávie,“ informovala.

Tohtoročná letná dovolenková sezóna bola pre popradské letisko úspešná. Stalo sa tak aj napriek počiatočným obavám z poklesu počtu cestujúcich, ktoré sa objavili pred začiatkom sezóny v súvislosti s výpadkom letov do Turecka, a celkovou situáciou v oblasti pasívneho cestovného ruchu. Podľa Herkeľovej sa podarilo eliminovať výpadok cestujúcich do tradičných destinácií ako sú bulharský Burgas a turecká Antalya otvorením nových destinácií, a to gréckeho Araxosu, albánskej Tirany a izraelského Tel Avivu. „Kým v minulom roku sa počas sezóny uskutočnilo celkovo 59 letov, tento rok ich bolo 68, a to do Burgasu, Araxosu, Tirany a Tel Avivu. Vybavených bolo 16 483 cestujúcich, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 2015. Celkovo na základe počtu prepravených cestujúcich môžeme považovať všetky nové destinácie za úspešné a životaschopné, a veríme, že sa objavia aj v budúcom roku,“ skonštatovala.

Počas leta sa osvedčilo letecké spojenie s izraelským Tel Avivom, ktoré od konca júna do konca augusta prevádzkovala talianska spoločnosť Neos. Celkovo bolo prepravených okolo 1 500 pasažierov. „Po prvýkrát bolo na letisku Poprad-Tatry zavedené letné charterové spojenie určené pre turistov smerujúcich zo zahraničia do nášho regiónu. Keďže cestujúci z tohto spojenia uskutočnili počas letnej sezóny v regióne takmer 10-tisíc prenocovaní a utratili podľa nášho odhadu približne jeden milión eur, veríme, že ich prítomnosť bola pre región prínosom,“ uviedla Herkeľová. Citeľný prínos linky počas letnej sezóny potvrdila aj výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Andrea Žigová.

Občianske združenie Pre mesto so sídlom v Poprade prišlo prednedávnom s návrhom prepojiť vzdušnou čiarou podtatranský región s Talianskom. Informoval o tom v minulosti jeho predseda Fabio Bortolini, ktorý tvrdí, že Taliani majú o tento región záujem. Aj podľa riaditeľky letiska by bolo takéto spojenie určite zaujímavé a atraktívne, ako pre talianskych aj pre slovenských cestujúcich. „V prípade záujmu regiónu o niektorú z talianskych destinácií by určite nebol problém otvorenia novej leteckej linky. Otázkou je, či pôjde o pravidelné alebo charterové letecké spojenie, aký bude predpokladaný počet cestujúcich a počet frekvencií týždenne a taktiež požiadavky zo strany dopravcu,“ vysvetlila.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami. V Poprade chystajú nové letecké spojenie s Kyjevom