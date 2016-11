Štát podporí kúpu elektromobilu či hybridu päťtisíc eurami

Projekt Ministerstva hospodárstva SR a Zväzu automobilového priemyslu SR podporí nákup týchto vozidiel celkovou sumou 5,2 milióna eur. „Je to prvý krok na podporu elektromobility na Slovensku. Inšpirovali sme sa známym projektom šrotovného. Chceme dostať na naše cesty viac elektromobilov,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede minister hospodárstva Peter Žiga.

Prostriedky na podporu kúpy elektromobilu a hybridného auta pôjdu z Recyklačného fondu a z automobilového zväzu. Nový automobil na čisto elektrický pohon získa príspevok päťtisíc eur a v hybridnej kombinácii s doplnkovým spaľovacím motorom získa nový vlastník dotáciu tritisíc eur. O podporu musia záujemcovia požiadať priamo predajcu. Celý projekt bude trvať do konca budúceho roka, respektíve do vyčerpania vyčlenených prostriedkov. Podporiť by sa malo viac ako tisíc nových elektromobilov či hybridných vozidiel.

Základnou podmienkou podpory je, aby išlo o nový doposiaľ neregistrovaný automobil, predávaný na Slovensku vo verzii plug-in, teda s batériou dobíjateľnou elektrinou prostredníctvom zásuvky. Podporu môžu žiadať všetci občania, ako aj podnikateľské subjekty či samosprávy. Priamo pri kúpe vozidla sa však vyplatí len časť príspevku a zvyšok počas ďalších dvoch rokov registrácie. „Cieľom je zabrániť špekulatívnemu vývozu za hranice. Podmienkou je preto registrácia vozidla na Slovensku najneskôr do konca budúceho roka na minimálne 24 mesiacov,“ dodal prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.

V súčasnosti je na Slovensku registrovaných len približne tisíc elektromobilov a hybridných vozidiel. Jednou z prekážok väčšieho nákupu týchto automobilov je vysoká cena. „Slovensko je automobilová veľmoc. Loptička je teraz aj na strane predajcov, ktorí môžu rozšíriť ponuku a motivovať zákazníkov aj cenou,“ doplnil Žiga, ktorý nevylúčil, že aj po vyčerpaní v súčasnosti vyčlenených prostriedkov na podporu elektromobilov sa v budúcnosti znova vyčlenia financie zo štátneho rozpočtu na tento projekt.