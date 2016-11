Diaľnicu z Čadce do Svrčinovca začnú stavať ešte tento rok

Ako vo štvrtok v Čadci ďalej informoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek, priebeh a výsledky súťaže, ktorá bola vyhlásená v máji 2015, v stanovenej lehote nikto nespochybnil a súťaž teda mohli ukončiť. Najnižšiu cenovú ponuku predložilo konzorcium spoločností Strabag, PORR a Hochtief, ktoré chce diaľnicu dlhú takmer šesť kilometrov postaviť za vyše 239 miliónov eur. Zmluvu s víťazným uchádzačom plánuje Národná diaľničná spoločnosť podpísať budúci týždeň.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) začiatkom leta upozornil, že cenové ponuky, ktoré vzišli z verejného obstarávania, sú privysoké a odporučil súťaž na výstavbu diaľnice D3 pri Čadci zopakovať. Podľa ministra Érseka by to však nebolo dobré riešenie. "Pretože, keď začneme teraz vypisovať novú súťaž, v prvom rade stratíme 90 miliónov (eur) z fondov EÚ z programu CEF určených na výstavbu a v druhom rade to môže trvať ešte ďalší rok a pol. Takže nemám teraz dôvod nad tým uvažovať, či vypísať novú súťaž,“ povedal minister dopravy.

Diaľničný úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec začína pravým jazdným pásom napojením na predchádzajúcu cestu pred križovatkou Čadca, Bukov. Časť ľavého pásu je už v prevádzke. Pokračuje v súbehu so železničnou traťou, estakádou ponad miestnu časť Podzávoz a končí pred križovatkou nasledujúceho úseku D3 Svrčinovec – Skalité. Tento úsek je vo výstavbe od októbra roku 2013. Diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec meria 5,6 kilometra a v priebehu štyroch rokov ho postaví konzorcium stavebných firiem Strabag, PORR a Hochtief CZ. Úsek sa bude financovať z Operačného programu integrovaná infraštruktúra a tiež z Nástroja na prepojenie Európy – CEF.