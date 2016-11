Diaľnicu na Kysuciach nezastaví ani sporná cena

Už počas budúceho týždňa dôjde k podpisu zmluvy s konzorciom združeným okolo spoločnosti Strabag aj napriek tomu, že jeho ponuka je vyššia ako predpokladaná cena zákazky.

"Zmluvu s víťazným uchádzačom podpíšeme budúci týždeň,“ informuje v tlačovom vyhlásení Národná diaľničná spoločnosť. Diaľničiari otvorili cenové ponuky ešte v máji tohto roka. Diaľnicu chce najlacnejšie postaviť konzorcium firiem Strabag, Porr a Hochtief, ktoré požaduje 239,1 milióna eur. Druhú najlacnejšiu ponuku vo výške 242,2 milióna eur predložili spoločnosti M-Silnice, Hastra a Imb Podbeskidzie. Najvyššiu ponuku vo výške 249,4 milióna eur predložili firmy Metrostav, Doprastav a Eurovia.

"Ľudia v Čadci a okolí sú denne vystavení veľkému počtu áut, ktoré im komplikujú každodenný život, a už dlhé roky sa čaká na výstavbu diaľnice, ktorá tento problém vyrieši. Som rád, že sa úsek začne onedlho stavať,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd), ktorý včera informoval starostov a predstaviteľov samosprávy na Kysuciach, že súťaž na výstavbu daného úseku je ukončená a nikto sa proti jej priebehu neodvolal.

Diaľničný úsek D3 Čadca-Bukov – Svrčinovec bude dlhý 5¤670 metrov. Diaľnica sa napojí na už existujúci úsek v polovičnom profile D3 Oščadnica – Čadca-Bukov. Zo severnej strany sa napojí na pravý pás úseku D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe, no jeho realizácia mešká. Stavba bude financovaná z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020. Ministerstvo dopravy navyše v júni získalo na realizáciu daného projektu 87,5 milióna eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Diaľničiari rovnako ako v prípade výstavby úseku D1 Budimír – Bidovce v zmluve použijú nástroj bankovej platobnej záruky. To znamená, že počas výstavby bude garantované zabezpečenie finančných záväzkov všetkých priamych subdodávateľov zhotoviteľa až do výšky 20 percent zo zmluvnej ceny subdodávky. Ak bude navyše z bankových záruk vyčerpaných viac ako 25 percent, diaľničiari môžu od zmluvy odstúpiť.

Štát odhadoval, že diaľnicu na Kysuciach postaví za 199,12 milióna eur. Najnižšia ponuka je teda o 40 miliónov eur vyššia. Vysokú cenu, ktorú vygenerovala súťaž, namieta Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO), podľa ktorého je daný úsek s cenou 42,2 milióna eur za kilometer predražený.

Analytici požadovali opakovanie súťaže. Namietali najmä fakt, že súťaž na kysuckú diaľnicu bola vyhlásená v rovnakom čase ako ďalšie dve súťaže na úsek D1 Prešov-západ – Prešov-juh a D1 Budimír – Bidovce. Vo všetkých troch súťažiach sa navyše zúčastnili tri konzorciá, ktoré mali záujem stavať aj kysuckú diaľnicu. Výnimkou je úsek pri Košiciach D1 Budimír – Bidovce, kde predložili cenové ponuky aj konzorcium firiem Salini Impregilo, Dúha, Construction Generali a samostatne Skanska, ktorá nakoniec súťaž vyhrala.

V súčasnosti po ceste prvej triedy I/11 prechádza denne približne 12-tisíc automobilov, z čoho má výrazný podiel nákladná doprava. Diaľnica zjednoduší dopravu medzi Žilinou a poľskými alebo českými hranicami. Výstavba celého úseku prebehne v komplikovaných prírodných podmienkach. Diaľnica povedenie svahmi v okolí rieky Kysuca, v blízkosti železničnej stanice Čadca a neďaleko zastavaných častí mesta. Štvorprúdovka bude musieť okrem riek Kysuca a Čierňanka prekonávať aj cestu prvej triedy alebo železničnú trať. Na celom úseku sa bude nachádzať 24 mostov.

Z trojice rozbehnutých súťaží diaľničiari v auguste zatiaľ podpísali len zmluvu na výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce. Kedy bude podpísaná zmluva na výstavbu obchvatu Prešova, nateraz nie je známe. "Európska únia vyžaduje doplnenie štúdie dosahov na životné prostredie – EIA, o ktorej sa rozhodlo na tomto úseku v roku 2001. EIA by mala byť hotová koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka,“ povedal v rozhovore pre Pravdu minister Érsek.