Po voľbách v USA veria trhy peniazom, nie prezidentovi

„Za dlhodobým rastom akciových trhov je uvoľnená monetárna politika, ľudovo označovaná ako tlačenie peňazí. Zjednodušene, v obehu je toľko voľných peňazí, že trhy proste musia rásť a výsledky amerických prezidentských volieb nimi mohli len krátkodobo zatriasť. Ako vidíme, nakoniec víťazstvo Donalda Trumpa nemalo žiadny výrazný vplyv na smerovanie trhov,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

V stredu ohlásené víťazstvo Donalda Trumpa priamo zasiahlo obchodovanie na ázijských trhoch. Nasledoval prepad a napríklad hlavný japonský index Nikkei 225 denné obchodovanie ukončil s prepadom mínus 5,36 percenta. Nasledovalo obchodovanie na európskych burzách, kde väčšina hlavných búrz dokázala dohnať prvotné straty a obchodovanie ukončila v miernom zisku. Napríklad nemecký index DAX 30 vzrástol v priebehu dňa o 1,56 percenta. Ako posledné po oznámení výsledkov začali obchodovať americké burzy, kde na veľké prekvapenie v pluse skončili všetky akciové indexy a napríklad akciový index Dow Jones vzrástol o 1,4 percenta.

K upokojeniu situácie prispela aj víťazná reč Trumpa. Ten upustil od útočnej predvolebnej rétoriky a zameral sa riešenie problémov všetkých Američanov. Navyše republikáni ovládli aj americký Senát a trhy tak začali brať viac vážne Trumpom ohlasované investície do infraštruktúry, znižovanie daní či odbúravanie zbytočnej byrokracie. „Keď sa pozrieme na Trumpove plány, sú vlastne pre trh dobré,“ povedala agentúre Reuters Nadia Lovellová z newyorskej J. P. Morgan Private Bank. „Zvýšené rozpočtové výdavky sú skvelé pre firmy zo sektorov infraštruktúry a obrany, menej regulácie pomôže bankám, je tu menej zasahovania vlády do zdravotníctva,“ dodala. Ak to bude na úkor dlhov, trhy to môžu neskôr zohľadniť.

Finanční lobisti v novom prezidentovi nakoniec vidia šancu na presedenie miernejšej regulácie bánk, výroby priemyselných podnikov či ťažby ropy. „Politika nového prezidenta nie je jednoznačne stanovená, a tak sa všetci snažia využiť svoju šancu na presadenie zmien,“ povedal pre agentúru Reuters Scott Bok, výkonný riaditeľ investičnej banky Greenhill & Co. „Problém je v tom, že časť analytikov svoje osobné politické preferencie spojila s budúcim vývojom akciových trhov,“ uviedol zase pre ekonomický portál MarketWatch analytik Jonathan Rochford.

Napríklad posilnenie ťažby ropy z bridlíc zvýši energetickú sebestačnosť USA a zároveň zníži cenu čierneho zlata na svetových trhoch. Práve nízka cena palív je predpokladom naštartovania hospodárskeho rastu a ľuďom navyše prináša pomalý rast cien.

Trump je aj proti klimatickej dohode znižujúcej vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia. V takom prípade si americké fabriky môžu škrtnúť náklady potrebné na realizovanie ekologickej výroby.

Lacnejšia výroba zároveň zvýši ich schopnosť presadiť sa vo svetovom obchode. Na druhej strane podľa ekológov prehĺbenie súčasného otepľovania povedie k topeniu ľadovcov a k obrovským zmenám klímy. Ľudia sa budú musieť pripraviť na častejšie vyčíňanie hurikánov a úplne zatopené môžu byť ostrovy tesne nad hladinou mora.