Vajíčková aféra. Kto pochybil?

Kauza podozrivých vajec sa vyvíjala takto: Na začiatku bol producent, firma Drobiu Woźniak SP, ktorá podľa oficiálnych zdrojov dodala zo svojich troch fariem v Poľsku vajcia, na škrupine ktorých mali byť baktérie salmonely. Vajcia dodala do týchto krajín: Belgicko, Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Nórsko, Spojené kráľovstvo či Švédsko. Po prevalení problému nahlásili kontaminované šarže do systému rýchlej výstrahy dve krajiny, a to Česká republika a Holandsko. Štátna potravinová a veterinárna správa (ŠPaVS) SR, aj keď nenašla Slovensko na zozname ohrozených krajín, proaktívne vykonala kontroly a našla vajíčka s nahlásenými šaržami, teda identifikačným číslom výrobcu.

„Následne bolo takmer 20-tisíc vajec s nahlásenou šaržou stiahnutých z obchodných prevádzok siete Tesco do skladov,“ povedal Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠPaVS SR.

Podľa neho už štátna správa tieto vajíčka nedala testovať, keďže potraviny nahlásené vo výstražnom systéme sa už nekontrolujú. Dodávateľom týchto vajec bola firma NIG. Podľa slov konateľa firmy Róberta Krajču vajíčka prišli na Slovensko obvyklou cestou, pri dodržaných predpisoch skladovania a prepravy vajec. Konateľ spoločnosti tiež vyhlásil, že poľský výrobca disponuje najmodernejšími prevádzkami, keďže produkuje enormné množstvá vajec. „Pán Woźniak produkuje viac vajec ako Česko a Slovensko dokopy a nemá žiadny záujem dodávať kamkoľvek kontaminované vajíčka. Firma Woźniak má vlastné laboratóriá pre kontrolu kvality, ako aj vlastný vozový park pre absolútnu kontrolu nad celým procesom od zabalenia po dodanie,“ uviedol Krajča.

Systém má však slabiny. „My ako krajina sme neboli na zozname, ktorého sa varovanie systému týkalo, a vidíte, vajcia sme našli. To, čo je oficiálne, sa nemusí vždy zhodovať s realitou, preto som nariadil kontroly, i keď sme neboli varovaní systémom, skontrolovať tieto vajcia v skladoch, v triediarňach a podobne,” informoval Bíreš. S týmto postupom zásadne nesúhlasí Krajča, podľa ktorého sa mali najprv dané šarže stiahnuť, otestovať a prípad mal byť zverejnený až po výskyte salmonely v testoch. "Na Slovensku sa nevyskytol jediný prípad ochorenia na salmonelózu z nami dodaných vajec, napriek tomu sme boli odstavení od dodávok v kľúčovom predvianočnom období,“ reagoval Krajča.

Radca minister a vedúci politicko-ekonomického oddelenia veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek vyhlásil, že poľský štát vykonáva kontrolu vajec v súlade s európskou legislatívou. "Za kontrolu vajec v Poľsku zodpovedá Hlavná veterinárna inšpekcia v súlade s legislatívou EÚ. V prípade firmy Woźniak medializovanom na Slovensku bola poľskou Hlavnou veterinárnou inšpekciou Salmonella enteritidis potvrdená v troch farmách, ktorých vajcia sú označované číslami: 3PL30221321; 3PL30221304 a 3PL30221320, spomedzi desiatich fariem tohto producenta, z ktorých boli vajcia exportované do Holandska. Spomedzi vajec tohto producenta boli, na základe rozhodnutia Hlavnej veterinárnej inšpekcie, z poľského trhu stiahnuté výlučne vajcia s týmito označeniami, nie však celá produkcia firmy Woźniak. Z toho dôvodu je rozširovanie tohto prípadu z troch fariem na celú poľskú produkciu vajec neprípustné,” píše vo svojom stanovisku Samerek.

Spoločnosť Drobiu Woźniak prijala preventívne opatrenia okamžite, ako európsky rýchly varovný systém (RASFF) ohlásil zvýšené množstvo výskytu ochorenia na salmonelózu, píše vo svojom vyjadrení pre Pravdu poľský producent. Systém umožňuje efektívny a rýchly prenos informácií medzi Európskou komisiou a kontrolnými orgánmi potravín a krmív v členských štátoch. Spoločnosť zdôraznila, že testy, ktoré dala firma na stiahnutých šaržiach vajíčok urobiť, prítomnosť baktérie salmonely na škrupinách nepreukázali.