Poisťovne považujú 8-percentný odvod za protiústavný

Návrh podľa poisťovní trestá zodpovedných, dobrovoľne poistených občanov a firmy a je podľa nich aj protiústavný. Vláda chce na nich podľa asociácie uvaliť skrytú daň a potrestať ich za to, že dobrovoľne a zodpovedne chránia seba a svoj majetok.

Poisťovne sú presvedčené, že vládny návrh novely zákona porušuje ústavné princípy ako zákaz retroaktivity a zásadu ochrany legitímnych očakávaní. Ďalej zásadu daňovej spravodlivosti, nakoľko odvod má postihnúť hrubé príjmy poisťovne bez zohľadnenia jej hospodárskeho výsledku. Ústava zároveň podľa poisťovní nepripúšťa odvody, ale iba dane a poplatky. “V prípade schválenia návrhu v parlamente zvažujeme napadnutie tohto zákona na ústavnom súde,” povedala generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková.

Národná banka Slovenska varuje, že navrhovaný odvod z poistného, ktorého výšku očakáva Ministerstvo financií SR na úrovni 55,6 mil. eur, by výrazne zasiahol ziskovosť poistného sektora a viedol by k zvýšeniu cien. Celé odvetvie neživotného poistenia by skončilo v strate, pretože pokles technického výsledku celého neživotného poistenia by klesol z 39 mil. eur na mínusovú hodnotu 13,6 mil. eur. Stratové by bolo najmä havarijné poistenie, poistenie úrazu a choroby, asistenčné poistenie a poistenie právnej ochrany.

Poisťovne by už v roku 2017 podliehali trojitému zdaneniu, a to 21-percentnej riadnej dani z príjmu, 8,7-percentnému osobitnému odvodu zo zisku z podnikania v regulovaných odvetviach a 8-percentným odvodom z poistného. Daňovo-odvodové zaťaženie by spolu dosiahlo výšku 60 %. Poisťovne tak budú nútené podľa asociácie zvýšiť ceny poistiek, aby boli schopné plniť svoje dlhodobé záväzky podľa smernice Solvency II. Môže sa zároveň stať, že niektoré poisťovne odídu z trhu a prenesú sídlo do zahraničia. Hrozí podľa poisťovní aj nižšia ponuka produktov.

“V prvom rade je potrebné povedať, že na poisťovacie služby sa nevzťahuje DPH, ako je to pri ostatných službách a tovaroch, a to aj pri výrazne citlivejších položkách ako sú potraviny, zdravotné pomôcky, lieky apod., ktoré sa tiež nakupujú na dobrovoľnej báze,“ uviedol v reakcii rezort financií. Aj to je podľa neho jeden z dôvodov, prečo je nielen v Európe ale aj inde vo svete úplne štandardné zavádzanie iných nepriamych nástrojov voči poisťovacím službám, pričom výška je v jednotlivých krajinách a odvetviach poistenia rôzna, od 1 % až po 30 %.

Čo sa týka samotných cien, je podľa ministerstva financií na poisťovniach, ako k nim pristúpia. “Ale hovoriť neustále o zvyšovaní cien poistného nie je fér, pretože majú niekoľko možností, ako sa s odvodom vysporiadať. Môžu znížiť svoj zisk

optimalizovať svoju činnosť znížením nákladov (napr. na sprostredkova­teľov), reagovať na ceny konkurencie alebo využiť ďalšie možnosti,“ vymenúva ministerstvo. Dá sa podľa rezortu očakávať, že vzhľadom na vysokú konkurenciu na trhu poistenia sa ceny nebudú výraznejšie meniť a ani nedôjde k výraznému úbytku ľudí, ktorí by sa poistili. Pokiaľ si totiž niekto doteraz uvedomoval, že poistením si chráni vlastné škody a potenciálne finančné straty, tak bude takto postupovať aj v budúcnosti, uzavrelo ministerstvo.