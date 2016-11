Kažimíra potešili prognózy Bruselu pre Slovensko

Podľa ministra financií Petra Kažimíra sú očakávania Bruselu podobné, a v niektorých oblastiach aj lepšie, ako samotné predikcie analytikov ministerstva financií, na ktorých je postavený návrh rozpočtu. Brusel pritom predpovedá Slovensku v nasledujúcich rokoch stabilný rast hospodárstva nad úrovňou 3 %, postupné znižovanie deficitu verejných financií a pokles nezamestnanosti až pod hranicu 8 %.

„Neskrývam radosť nad týmito číslami, pretože nie sú v prostredí Európskej únie a eurozóny vôbec samozrejmé,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii Kažimír. Pozitívny vývoj podľa neho dokazuje najmä trh práce, kde by nezamestnanosť mala už v najbližšom období atakovať historické minimá medzi 8 a 9 %. Jej ďalšie znižovanie by pritom mohli podporiť aj nové významné investície, o ktorých sa v súčasnosti rokuje.

„Dúfame, že dobre dopadnú rozhovory s veľkými investormi, hovoríme o ďalších niekoľko tisíc pracovných miest, najmä na východnom Slovensku,“ naznačil minister.

Pozitívom podľa Kažimíra je, že prognózy Bruselu sa k tým ministerským približujú aj v oblasti verejných financií. „Údaj o hospodárení na rok 2016 je mierne horší, ako ho odhadujeme my, ale to je konzervatívny pohľad Bruselu. Podobne je to aj v ďalších rokoch,“ hovorí.

Podstatné podľa ministra je, že konsolidačné úsilie vidí aj komisia na úrovni, aká je potrebná a vyžadovaná pravidlami. „Je to pre nás dôležité z pohľadu uveriteľnosti projektu vyrovnaného hospodárenia, teda nulového deficitu, alebo dokonca prebytkového hospodárenia v roku 2019,“ dodal.

Riziká aktuálnej prognózy komisie Kažimír, ako aj samotní predstavitelia Bruselu, vidia najmä v globálnom pohľade. „ Nachádzame sa v takom zvláštnom období, kde na jednej strane z hľadiska čísel sme vyrástli z krízy, ktorá nás trápila v roku 2009, ale z pohľadu prostredia ho musíme nazvať ako neisté nielen z hľadiska ekonomického, ale aj geopolitického,“ dodal Kažimír. Neistotu do ďalšieho vývoja vnáša podľa neho napríklad nedoriešený konflikt na Ukrajine, či očakávané rokovania o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.