Buffett očakáva dlhodobý rast hodnoty akcií

Buffett v piatkovom rozhovore s televíziou CNN tiež spochybnil, či novozvolený prezident Donald Trump bude schopný presadiť svoje predvolebné sľuby na ochranu amerického tradičného priemyslu pred lacným dovozom. Buffett bol blízkym spojencom dosluhujúceho prezidenta Baracka Obamu a v kampani podporoval Trumpovu súperku Hillary Clintonovú.

„Akciový trh bude o 10, 20 a 30 rokov vyššie než teraz; bolo by to tak s Hillary a bude to tak aj s Trumpom,“ povedal druhý najbohatší Američan a šéf investičnej spoločnosti Berkshire Hathaway. Na otázku, či je ohľadom ďalšieho vývoja v USA optimistom, povedal. „Stopercentne… Trhová systém funguje. Nefunguje síce pre každého, ako celok ale funguje.“

Buffett nepredpokladá, že Trump by dokázal presadiť predvolebný sľub zrušiť Severoamerickou dohodu o voľnom obchode (NAFTA) s Kanadou a Mexikom. „Musí to prejsť Snemovňou reprezentantov a Senátom. Musí tam získať podporu… V kampani sa vždy sľúbi veľa vecí, ktoré sa po voľbách nestanú,“ citovala Buffetta agentúra Reuters.

Trumpov plán uvaliť vysoké clá na dovoz z Číny a Mexika Buffett označil za zlý nápad, podľa neho ale nemožno povedať, že by to v USA viedlo k ekonomickej recesii. Obchod podľa neho pomáha spoločnosti ako celku, jeho prínosy sú však rozptýlené, povedal Buffett a poukázal na lacnejší tovar všetkého druhu, ktoré obchod zabezpečuje každému Američanovi.