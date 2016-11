Trumpova výhra prudko dvíha výnosy dlhopisov v USA i vo svete

Investori predpokladajú, že Trumpova hospodárska politika oživí v USA infláciu, čo povedie k rýchlejšiemu rastu úrokových sadzieb, než sa doteraz očakávalo. Vyššie americké úroky by potom investorov podnietili k presúvaniu kapitálu zo zvyšku sveta do Spojených štátov.

Výnos amerických dlhopisov s desaťročnou splatnosťou stúpol tento týždeň na desaťmesačné maximum 2,15 percenta; výnos 30-ročnej obligácie sa vyšvihol tesne pod tri percentá a za týždeň stúpol o 0,38 percen­tuálneho bodu, najviac od roku 2009. Trhy predpokladajú, že Trump posilní federálne výdavky a bude sa usilovať o ochranu pred lacnými dovozmi, čo by oboje zvýšilo infláciu. To by americkú centrálnu banku (Fed) prinútilo ešte v predstihu k rýchlejšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb.

Inflačné očakávania v USA merané vývojom cien dlhopisov naviazaných na infláciu vzrástli na 1,87 percenta a bola najvyššie od vlaňajšieho júla. Vo februári pritom tento ukazovateľ zostúpil až na 1,2 percenta.

„Výrazne vyššie výnosy dlhopisov sa často spájajú s vyššími inflačnými očakávaniami a Fed by mohol cítiť potrebu reagovať na to bezodkladným zvýšením sadzieb,“ povedal agentúre Reuters Steve Barrow z londýnskej Standard Bank.

Vyhliadky na výraznejší rast úrokových sadzieb citeľne posilnili dolár, ktorého index ku košu mien získal od začiatku týždňa 1,7 percenta a zaznamenáva najsilnejší týždenný rast za posledný rok.

Dokladom pozoruhodnej zmeny nálady investorov je aj to, že trhy prvýkrát od roku 2011 začali počítať s možnosťou, že svoju menovú politiku by mohla sprísniť aj Európska centrálna banka (ECB). Začali sa tak znižovať ceny a zvyšovať výnosy dlhopisov krajín eurozóny na čele s Talianskom. Investori sa v piatok zamerali práve na eurozónu, pretože americký trh dlhopisov je v deň sviatku vojnových veteránov uzavretý.

Výnos talianskej desaťročnej obligácie v piatok vzrástol nad dve percentá a dostal sa najvyššie od vlaňajšieho septembra. K výpredaju talianskych dlhopisov prispievajú obavy z rezignácie premiéra Mattea Renziho v prípade prehry jeho návrhu na ústavné reformy v decembrovom referende. Trh navyše čakal, ako ratingová agentúra Standard & Poor's v pravi­delnej revízii posúdi úverovú bonitu tejto vysoko zadlženej krajiny.

Miernejšie rástli dlhopisové výnosy aj ďalších krajín eurozóny, vrátane Nemecka. Výraznejší bol nárast výnosov vo Francúzsku, ktorú investori považujú za ďalšiu krajinu, ktorá by v nadchádzajúcich prezidentských voľbách mohla odmietnuť doterajší typ politiky a prikloniť sa k populizmu. Výnos francúzskeho desaťročného bondu je teraz na 0,70 percenta, čo je 0,20 percentuálneho bodu nad úrovňou zo začiatku týždňa.

Vlnu výpredajov zažívajú rozvíjajúce sa trhové ekonomiky. Klesajú ceny dlhopisov a kurzy mien v juhovýchodnej Ázii. Centrálnej banky Malajzie a Indonézie intervenovali na trhu, aby zmiernili odliv peňazí. Mexické peso v obavách z Trumpových krokov proti dovozu z Mexika do USA spadlo na nové rekordné minimum a zažíva najprudší týždenný pokles od roku 2008.