Automobilky podporujú vznik techmologického parku v Bratislave

Myslia si to zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP), ktorí podporujú projekt spoločnosti Centrop zameraný na urbanistický rozvoj v okolí bratislavského závodu Volkswagen.

„My stále ideme za víziou ZAP, a to zabezpečiť konkurencieschop­nosť automobilového priemyslu na Slovensku. A táto spolupráca, ktorú sme začali s Centropom, do tohto konceptu zapadá. Nechceme z Bratislavy spraviť len mesto hotelov, nákupných centier, ale časť mesta by sme chceli využiť na rozvoj automobilového priemyslu,“ uviedol viceprezident ZAP Jaroslav Holeček.

Ako informoval projektový manažér Centrotop Michal Smolec, spoločnosť vypracovala návrh na vznik dodávateľského a vedecko-technického parku v Devínskej Novej Vsi. V lokalite s rozlohou 70 hektárov by mali pôsobiť vývojové centrá automobilových dodávateľov, akademické a vedecké inštitúcie či technický univerzitný kampus. Práve tu vidí developer Centrop, a rovnako aj zástupcovia ZAP, príležitosť na rozvíjanie automobilového priemyslu, keďže dodávatelia automobilky by sa tak nachádzali v tesnej blízkosti výrobných závodov Volkswagenu.

„Slovensko je postavené do veľkej miery na rozvoji subdodávateľov. My máme na Slovensku zamestnaných v automobilovom priemysle u výrobcov okolo 18 tisíc ľudí, ale ďalších 70 tisíc máme zamestnaných práve u subdodávateľov. A práve prostredníctvom nich bude Slovensko zabezpečovať konkurencieschop­nosť v automobilovom priemysle,“ povedal Holeček. Zároveň pripomenul, že aktuálne sa 60 % dodávok pre výrobcov automobilov dováža zo zahraničia.

Martin Drázsky, riaditeľ spoločnosti Reform Capital, ktorá zastrešuje Centrop, zároveň potvrdil, že firma Volkswagen koncept dodávateľského a vedecko-výskumného parku a zmenu územného plánu v okolí závodu podporila. Zástupcovia automobilového sektoru preto apelujú na bratislavský magistrát, ktorý je zodpovedný za prípadné zmeny územného plánu, aby urýchlil proces rozhodovania v oblasti územného plánovania. Podľa nich totiž pripravovaný koncept môže pozitívne ovplyvniť rozvoj priemyslu aj rozhodnutia potenciálnych budúcich investorov.