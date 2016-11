Nemci zvažujú čiastočnú privatizáciu svojich diaľnic

Der Spiegel uviedol, že súkromní investori by v rámci prípadnej privatizácie mohli získať podiel až 49,9 percenta v podniku, ktorý by mal mať na starosti výstavbu a správu diaľnic. Týmito súkromnými investormi by vraj mohli byť banky a poisťovne.

Podnik by podľa denníka mali financovať používatelia diaľnic. Nemecko teraz vyberá mýto za nákladné automobily. Mýtne pre osobné autá podľa nedávneho vyjadrenia ministra dopravy Alexandra Dobrindt zavedie až po parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v septembri budúceho roka.

Diaľničná sieť v Nemecku je so zhruba 13 000 kilometrami druhou najväčšou na svete po Spojených štátoch. Úvahy o jej privatizácii sa objavovali už skôr. Je však vysoko nepravdepodobné, že by k takémuto kroku došlo ešte pred parlamentnými voľbami, píše agentúra Reuters.