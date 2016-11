Cenová vojna vo vlakoch Bratislava - Košice nebude

Už o mesiac bude medzi Bratislavou a Košicami jazdiť namiesto šiestich InterCity vlakov až desať rýchlych spojení denne. Štát vracia na trať IC vlaky, ktoré stopol v januári. Návrat IC-čiek však cenovú vojnu nerozpúta. Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude jazdiť za podobné ceny ako súkromný RegioJet.

IC vlaky od štátu však budú najrýchlejšie, aj keď budú mať zároveň menej zastávok. Trasu medzi dvoma slovenskými najväčšími mestami zvládnu za 4 hodiny a 42 minút s cenami začínajúcimi na sume 15,90 eura. Súkromník predáva lístky na svoje žlté vlaky od 12,10 eura.

Predaj cestovných lístkov ZSSK spúšťa už 15. novembra a jazdiť začne v nedeľu 11. decembra. Ceny budú pevne odstupňované podľa dní v týždni. "Cestovné bude rovnaké v pokladniciach i v internetovom predaji. Cenník sme nastavili tak, aby bol pružný a prehľadný zároveň,“ tvrdí šéf ZSSK Filip Hlubocký. V špičke bude ZSSK lístky do druhej triedy v IC vlakoch medzi Bratislavou a Košicami predávať za 21,50 eura. To je rovnaká suma, za akú RegioJet v najvyťaženejších vlakoch ponúka lístky do Košíc v triede Standard.

Bývalý minister dopravy Ján Počiatek zrušil začiatkom tohto roka IC vlaky kvôli ich stratovej prevádzke. Tento raz však štát použije ľahšie súpravy s menším počtom vozňov. Denne budú mať cestujúci dostupné dve spojenia v každom smere. Vlaky budú z Bratislavy vyrážať o 9:47 a 15:47. Z Košíc bude väčšina vlakov štartovať o 7:31 a 15:31. V nedeľu doobedňajší vlak vyrazí o 9:31.

Štátne IC vlaky nedotuje štát

IC vlaky budú aj naďalej komerčný projekt štátneho dopravcu, a teda nebudú dotované zo štátneho rozpočtu. Ambíciou štátu je dostať ich do ziskovej prevádzky. "IC vlaky sú pre nás komerčný produkt a rešpektujeme konkurenčné prostredie. Cenová politika týchto vlakov je nastavená trhovo. Našou ambíciou je byť v prevádzkovom zisku už v prvom roku fungovania,“ dodal Hlubocký. Aká bola celková strata IC vlakov v roku 2015, štátny dopravca nezverejnil.

Keďže ide o komerčný projekt bez štátnych dotácií, v IC vlakoch nebude platiť bezplatné cestovanie pre študentov a dôchodcov. ZSSK koncom októbra registrovala vyše 990-tisíc registrácií na bezplatnú dopravu. Tí však budú môcť využiť zľavnené cestovné, ktoré sa v druhej triede štátnych IC vlakov pohybuje od 12,90 do 19 eur. V druhej triede budú v cene lístka zahrnuté noviny, voda a internet. Nákup lístka bude možný tak prostredníctvom internetu, ako aj priamo v pokladnici na staniciach. Cena lístkov však bude v oboch prípadoch rovnaká.

Lístky do prvej triedy bude ZSSK predávať od 23,90 eura do 26,50 eura, pričom v cene bude aj teplý nápoj a možnosť bezplatného parkovania. Vlaky však budú stáť okrem koncových staníc len v Trnave, Žiline, Poprade a Kysaku. Z pôvodných zastávok vypadol Trenčín a Liptovský Mikuláš. ZSSK nasadí do IC vlakov najlepšie vozne, ktoré v súčasnosti vlastní. Nové kupovať nebude. Začiatkom roka po zrušení IC vlakov však boli vozne z týchto vlakov zaradené do bežných rýchlikov.

RegioJet situáciu analyzuje

Súkromný dopravca RegioJet po oznámení návratu IC vlakov uviedol, že zváži prípadný odchod z trasy medzi Bratislavou a Košicami. "Platí, že analyzujeme situáciu na trhu Bratislava – Košice. Súčasne platí, že aj po decembrovej zmene grafikonu budú spoje RegioJet na trase Bratislava – Košice jazdiť za rovnaké ceny – teda na trase Bratislava – Košice od 12,10 eura s najväčším počtom spojov a s rovnakým rozsahom služieb,“ povedal Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet.

Do decembra 2014, keď vstúpil na hlavnú trať súkromný dopravca, jazdilo týždenne 41 párov štátnych IC vlakov medzi Bratislavou a Košicami za ceny od 20 do 24 eur. RegioJet po svojom príchode zaviedol cenu 9 eur, na ktorú ZSSK reagoval znížením základného lístka na 12,90 eura. Neskôr sa však ceny zvyšovali a keď štátne IC vlaky skončili, ceny od RegioJetu stúpili na pôvodnú alebo aj vyššiu úroveň, ako tomu bolo pred začiatkom konkurencie.

Po zrušení štátnych IC vlakov súkromný dopravca sľuboval, že jeho žlté vlaky nahradia chýbajúcu kapacitu štátnych vlakov. Plánoval jazdiť so súpravami s 13 vozňami, no správca koľají Železnice Slovenskej republiky mu to kvôli dĺžke nástupišťa na hlavnej stanici v Bratislave neumožnili. V špičkách sú súkromné vlaky vypredané aj na niekoľko dní dopredu a cestujúcim často neostáva iná možnosť, ako využiť štátny rýchlik. Cena lístka na tento druh vlaku je medzi Bratislavou a Košicami 18,76 eura.

Nový grafikon platí od 11. novembra

Od 11. decembra rovnako platí aj nový grafikon. Ministerstvo dopravy si u štátneho dopravcu objednalo 31,3 milióna vlakových kilometrov, čo predstavuje rovnaké množstvo ako v uplynulom roku. Približne dve tretiny všetkých vlakových kilometrov pripadá na regionálnu a prímestskú dopravu a jedna tretina pre diaľkové spoje.

V novom grafikone štátny dopravca predĺžil rýchlik Marlenka z Bratislavy až do Košíc, pričom aktuálne jazdí len do Popradu. Čas odchodu ostáva zachovaný o 17:55. V nedeľu v opačnom smere ZSSK predĺžila trasu regionálneho rýchlika Cassovia z Košíc do Trenčína až do Bratislavy. Okrem toho pribudne aj nové vlakové spojenie medzi Banskou Bystricou, Žilinou a Ostravou v Česku.