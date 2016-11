Sociálna poisťovňa očakáva prebytok 509 miliónov eur

Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za január až august tohto roka. Bez zohľadnenia prebytku z minulého roka v sume 703,2 mil. eur by SP skončila tento rok s deficitom vo výške 193,9 mil. eur.

Celkové príjmy poisťovne spolu s prebytkom za vlaňajšok by v tomto roku mali dosiahnuť 7,86 mld. eur. V porovnaní s plánom na tento rok je to o 14 mil. eur viac. Od ekonomicky aktívnych osôb má poisťovňa dostať 6,34 mld. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovanou sumou o 254 mil. eur viac. Príjmy SP z dlžného poistného by mali v tomto roku predstavovať 209,5 mil. eur, príjmy z poistného od štátu 204,5 mil. eur a príjmy zo sankcií 16,8 mil. eur.

Tohtoročné výdavky poisťovne majú predstavovať 7,35 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 45,3 mil. eur. Na dôchodky má smerovať 6,51 mld. eur, na dávky nemocenského poistenia 471,7 mil. eur a na dávky v nezamestnanosti 171,6 mil. eur. Vyššie ako plánované výdavky by mala poisťovňa vykázať vo fonde nemocenského poistenia, vo fonde poistenia v nezamestnanosti a v správnom fonde. Najvyšší nárast oproti plánu má pritom nastať v správnom fonde, a to o 31,9 mil. eur na 137,9 mil. eur. V nemocenskom fonde má ísť oproti plánu o nárast o 30,8 mil. eur a vo fonde poistenia v nezamestnanosti majú výdavky v porovnaní s rozpočtovanou sumou stúpnuť o 24,5 mil. eur.