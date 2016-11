Číňania nalievajú do Česka miliardy eur

Čínska investičná skupina CEFC Group (Europe) Company už v Česku investovala 22,8 miliardy českých korún (844 miliónov eur). Dokončované investícia sú ďalších 30,7 miliardy korún (1,13 miliardy eur), novo plánované potom presahujú desať miliárd korún (370 miliónov eur).

Novinárom to v pondelok povedala viceprezidentka skupiny Marcela Hrdá. Spoločnosť, ktorá zastrešuje európske aktivity CEFC, bola oficiálne založená 16. júna 2015.

Investície z kategórie dokončovaných, kam patrí napríklad navýšenie podielu v J&T Finance Group z 9,9 percenta na 50 percent, získanie 100 percent vo futbalovej Slavii, nákup administratívneho komplexu Florentinum, TCM Centra či TSS Group, plánuje podľa Hrdej dokončiť v prvom kvartáli roku 2017. Čaká sa na schválenie regulačných orgánov alebo protimonopolného úradu, dodala.

Hrdá upozornila, že CEFC teraz v Česku zamestnáva už vyše 4000 ľudí a pri dokončení investícií v avizovanom rozsahu stúpne ich počet na 10 000.

„CEFC sa venuje základným pilierom svojho podnikania, začala svoje investície vo financiách, v budúcnosti bude určite pôsobiť v energetike. V medziobdobí firma investovala aj do cestovného ruchu, priemyslu a plánuje pribrať letectvo,“ uviedla Hrdá. Pripomenula, že CEFC sa snaží privádzať k svojim spoločnostiam partnerov z Číny, ako je tomu napríklad v prípade Pivovarov Lobkowicz. V tejto firme navýšila spoločne s J&T Property Equity podiel zo 77,8 percenta na sto percent a plánuje expanziu na čínsky trh.

CEFC je podľa podpredsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka spokojná so svojou investíciou do leteckej spoločnosti Travel Service, ktorá plánuje otvorenie ďalších liniek. Získaný väčšinový podiel v internetovom predajcovi zájazdov Invia stúpol na 75 percent. Upozornil tiež na to, že CEFC, ktorá v Prahe kúpila hotely Mandarin Oriental a Le Palais Art hotel, dokončuje akvizíciu ďalších dvoch hotelov.

Skupina CEFC v Česku ďalej investovala v mediálnych skupinách Médea Group a Empresa Media. Prevzala tiež strojársky a metalurgický podnik ŽĎAS v Žďári nad Sázavou spolu s jeho dcérsku spoločnosť TS Plzeň a získala aj majoritný podiel v nemeckej spoločnosti ŽĎAS SGS.

Skupina CEFC China Energy Company Limited pôsobí predovšetkým vo financiách, energetike a priemysle. Založená bola začiatkom 80. rokov a dnes je najväčšou súkromnou spoločnosťou v Šanghaji a šiestou najväčšou privátnou firmou v Číne.