Firmy nie sú pripravené na menej papierovačiek

„Elektronická komunikácia so štátom je dobrá myšlienka, ak povedie k menšej administratívnej záťaži firiem. No podnikatelia sa boja, že v praxi spustí ešte väčší chaos a pribudne ďalšia administratíva. Po spustení elektronickej komunikácie si totiž štátni úradníci môžu povedať, že teraz ,stačí' urobiť len pár ťuknutí do počítača a firmám okamžite naložia ďalšie povinnosti," povedal Juraj Borgula, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu. Firmy dnes musia vyplňovať haldy papierov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia, dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či komunikácií s Finančnou správou, napríklad vypĺňaním mesačného hlásenia o platení dane z pridanej hodnoty.

Času mali dosť

Rozhodnutie o spustení elektronickej komunikácie štátu s firmami padlo ešte v novembri 2013. Všetky úradné listiny mali podnikateľom chodiť už len na email od júla 2016. Pre nepripravenosť firiem sa tento termín posunul na začiatok januára 2017. Aktuálne má elektronickú schránku potrebnú na komunikáciu so štátom aktivovanú približne 260-tisíc firiem. Do nej má štát posielať všetky úradné dokumenty. Ak bude chcieť konateľ firmy o niečo elektronicky požiadať, musí mať občiansky preukaz s čipom. Ten má zatiaľ okolo 95-tisíc konateľov. Pre zamedzenie zneužitia údajov musia mať zástupcovia firiem k občianskemu preukazu s čipom aj bezpečnostný osobný kód. Ten funguje na podobnom princípe ako PIN kód a zatiaľ ho má len 38-tisíc konateľov firiem.

V praxi je tak približne tretina podnikateľov ako-tak pripravená začať elektronickú komunikáciu so štátom. „Nízky počet registrovaných schránok spočíva v malej osvete medzi podnikateľmi. Zástupcovia firiem sú zo strany štátu málo informovaní o možnostiach jednoduchšej komunikácie so štátom," uviedol Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov. Podnikateľov tiež v praxi odrádza strata času spojená s vybavením občianskeho preukazu s čipom a naštudovaním elektronickej komunikácie so štátom. Podobný scenár riešenia problému až na poslednú chvíľu sa každý rok opakuje aj pri podávaní daňových priznaní.

Koniec duplicity a turistiky po úradoch

„Problémom je, že tie isté údaje si od podnikateľa bežne žiadajú dva či tri rôzne štátne úrady. Pritom by si ich jednoducho mohli vymeniť medzi sebou bez zaťažovania firiem," dodal Borgula. O pomýlenom myslení štátnych orgánov porozprával na medzinárodnej konferencií ITAPA 2016 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Niektoré rezorty si myslia, že získané dáta sú len ich a nikomu inému ich nechcú dať. Neviem, kde vznikol tento pocit, že dáta patria rezortu, pretože si myslím, že dáta patria štátu. Bude lepšie, ak v krajine uzákoníme, že všetky dáta, ktoré jeden orgán má, musí ostatným dať zadarmo a okamžite, na požiadanie," povedal Pellegrini.

Do dvoch rokov by sa malo skončiť aj chodenie po úradoch pre bežných ľudí. „Bude to stav, keď štát, ak raz dostane od občana nejaký údaj alebo informáciu, tak bude neprípustné a štát nebude môcť a smieť od vás opätovne žiadať informáciu, ktorú už raz má," povedal Pellegrini. „Toto je jedenkrát a dosť. Bude to platiť aj pri overovaní bezúhonnosti, napríklad nebude treba výpis z registra trestov, pretože túto informáciu štát má. Ide o to, aby ste každú informáciu dali štátu len raz, aby ste museli chodiť po úradoch, len keď chcete. Neznamená to, že raz niečo urobíte a pôjde všetko samo, znamená to, že štát nebude môcť opakovane pýtať informácie, ktoré už má," uviedol Pellegrini. Na jar tiež pripravuje malú novelu zákona o eGovernmente, ktorý by mal sprístupniť platby bankovou kartou za služby štátu.

Začať má fungovať aj eHealth

Začať má fungovať aj eHealth. Systém je teraz v pilotnej fáze, zapojených je do neho 12 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Do konca roka by sa mali pridať i ambulancie srdcových ústavov na strednom a východnom Slovensku, tiež Národný onkologický ústav v Bratislave. „Začiatkom budúceho roka chceme pripájať i drobných poskytovateľov," povedal včera minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Tí podľa neho nemusia mať obavy z výšky nákladov elektronického vybavenia. Rezort im chce hľadať pozitívnu motiváciu. „O paušalizovaní náhrady nákladov sa bavíme so zdravotnými poisťovňami," dodal Drucker. Prvá etapa eHealthu by mohla byť spustená do ostrej prevádzky koncom roka 2017. Tá bude postavená napríklad na elektronickej preskripcii a dokumentácii. Má tiež zahŕňať elektronické objednávanie pacienta.