Ekonomiky únie spomalili rast, Slovensko na 3 %

Hrubý domáci produkt Slovenska v treťom kvartáli medziročne vzrástol o 3 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR. Znamenalo by to spomalenie medziročnej dynamiky slovenského hospodárstva z 3,8-percentného rastu v druhom kvartáli 2016.

Po sezónnom očistení sa hrubý domáci produkt medziročne v treťom kvartáli zvýšil o 3,2 % a medzikvartálny rast oproti druhému štvrťroku dosiahol 0,7 %. V druhom štvrťroku oproti prvému štvrťroku pritom ekonomika rástla o 0,9 %.

Na Slovensku sa tak v treťom kvartáli tohto roka vyprodukoval hrubý domáci produkt v objeme 21,256 mld. eur. V bežných cenách to v medziročnom porovnaní znamenalo nárast o 2,4 %. Detailnú štruktúru, ako aj spresnené údaje o vývoji hrubého domáceho produktu v treťom štvrťroku tohto roka, Štatistický úrad SR zverejní 6. decembra 2016.

Česi pribrzdili na 1,9 %

Česká ekonomika v treťom štvrťroku spomalila medziročný rast na 1,9 percenta z 2,6 percenta v druhom štvrťroku. Medzikvartálne stúpol hrubý domáci produkt o 0,3 percenta. Vyplýva to z predbežného odhadu HDP, ktorý zverejnil Český štatistický úrad. Analytici odhadovali medziročný rast v priemere na 2,1 percenta a medzikvartálny rast na 0,5 percenta.

Ťahúňom rastu zostáva rastúca spotreba domácností a vyšší zahraničný dopyt, uviedol ČSÚ. Negatívne pôsobila nižšia investičná aktivita. V porovnaní s druhým štvrťrokom spomalil najmä rast v priemysle.

Maďarsko rástlo tempom 2 %

Medziročné tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Maďarska v treťom štvrťroku sa spomalilo na 2,0 percenta z 2,8 percenta v predchádzajúcom kvartáli. Oznámil to maďarský štatistický úrad. Hospodársky rast zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí jeho tempo v priemere odhadovali na takmer 2,5 percenta.

Za rastom maďarskej ekonomiky boli podľa štatistického úradu predovšetkým služby a poľnohospodárstvo. Priemyselný sektor však stagnoval a výroba motorových vozidiel klesla.

Cieľom maďarskej vlády je dosiahnuť v celom tomto roku hospodársky rast 2,5 percenta. Európska komisia však podľa svojej najnovšej prognózy očakáva, že maďarská ekonomika tento rok vykáže rast len 2,1 percenta, upozornila agentúra MTI.

Nemci zaznamenali slabší export

Hrubý domáci produkt Nemecka v treťom štvrťroku stúpol o 0,2 percenta oproti predchádzajúcim trom mesiacom. Tempo jeho rastu sa tak spomalilo na polovicu z 0,4 percenta v druhom kvartáli, ekonomiku zabrzdil slabší export. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré zverejnil spolkový štatistický úrad.

Hospodársky rast zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí podľa prieskumu agentúry Reuters predpokladali, že HDP stúpne o 0,3 percenta. Nemecká ekonomika je najväčšia v Európe a je na nej závislých aj veľa slovenských podnikov.

Medziročný rast nemeckej ekonomiky spomalil na 1,5 percenta z 3,1 percenta v druhom štvrťroku. „Rast bol spomalený zahraničným obchodom,“ uviedol štatistický úrad.

Dodal, že export v treťom štvrťroku mierne klesol, zatiaľ čo import sa nepatrne zvýšil. Nemeckú ekonomiku podľa úradu podporovala predovšetkým domáci dopyt, v raste pokračovali výdavky domácností i štátu.

Nemecká vláda minulý mesiac zvýšila odhad celoročného rastu domácej ekonomiky na 1,8 percenta z predtým predpokladaných 1,7 percenta. Nemecko by tak malo vykázať najsilnejší rast za posledných päť rokov. K zlepšeniu prognózy prispeli vyššie štátne výdavky na migrantov, nižšie ceny ropy a slabšie euro.

V celom minulom roku nemecká ekonomika stúpla o 1,7 percenta. Jej rast sa tak mierne zrýchlil z predvlaňajších 1,6 percenta a dosiahol nejprudšie tempo za posledné štyri roky.