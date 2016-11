Šejkovia a Trump rozkolísali cenu ropy

Populistické vyhlásenia Trumpa o tom, že chce dosiahnuť energetickú sebestačnosť USA, síce berú trhy s rezervou, na ceny ropy to však tiež vplýva. Ak by sa v USA popri Saudskej Arábii, Iráne, ale aj Rusku otvorili ďalšie ložiská ropy, ceny pôjdu dole. Spojené štáty by však pri súčasných cenách na ťažbe bridlicovej ropy prerábali a diera v rozpočte by sa zväčšila aj Rusku. Ropa včera klesla k 42 dolárom za barel. Pred voľbami v USA atakovala 46 dolárov a v lete 55 dolárov.

Analytici odhadujú v najbližších dvoch týždňoch zlacňovanie benzínu a nafty na slovenských pumpách od dvoch až do piatich centov. Podľa Štatistického úradu SR sa priemerná cena benzínu pohybuje na úrovni 1,248 eura za liter a nafty 1,092 eura za liter. Regulačný úrad navyše onedlho oznámi ceny plynu pre slovenské domácnosti na budúci rok a pri lacnej rope by malo prísť zlacňovanie. Lacná ropa na druhej strane odďaľuje investície napríklad aj pri výstavbe jadrových elektrární, čo sa môže neskôr vypomstiť.

Základom pre lacnú ropu je, aby šejkovia neznížili ťažbu. Koncom mesiaca sa ropné mocnosti združené v OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu), majú stretnúť vo Viedni, kde budú o rokovať o zmrazovaní svojej produkcie. Išlo by o historickú dohodu, ku ktorej má pristúpiť napríklad aj nečlenská krajina Rusko.

„Medzinárodná energetická agentúra (IEA) uviedla, že očakáva rast globálnych zásob ropy až do druhej polovice budúceho roka, a to aj napriek prípadnému zmrazeniu ťažby. Najväčší producenti kartelu OPEC už v auguste povolili kohútiky a zdvihli svoju produkciu. Prípadné zmrazenie ťažby na súčasnej úrovni by tak bolo skôr symbolické. Prebytok ropy na trhu sa nezníži,“ povedal ekonóm Boris Tomčiak. Ceny palív by sa preto mali na slovenských pumpách v najbližších mesiacoch skôr zastabilizovať. Hrozbou zvyšovania cien by v dlhodobejšom časovom horizonte mali byť Trumpove kontroverzné vyhlásenia. „Vzhľadom k eskalácii Trumpových protimoslimských prejavov, podporujúcich napätie na Blízkom východe, ktorý je pre citlivosť ropných cien kľúčový, by sme mohli očakávať i nárast. Osobne však očakávam skôr pokles ceny ropy vďaka masívnej ťažbe bridlice,“ povedal riaditeľ Saxo Bank pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko Pavol Drahotský.

Cena ropy ovplyvňuje aktuálnu cenu palív po celom svete. Lacné palivá znižujú náklady na prepravu tovarov a znižujú konečnú cenu výrobkov. Práve vďaka lacnej rope Slovensko posledný rok čelí znižovaniu priemerných cien. V ekonomike sa tento jav označuje ako deflácia, a Európska centrálna banka proti nej bojuje tlačením lacných peňazí. Razantné pumpovanie 80 miliárd nových eur do ekonomík používajúcich spoločnú menu euro aj v domácej ekonomike prinieslo historicky najnižšie úroky na hypotékach aj vkladoch.

Rusi vidia šancu na rast cien

V súčasnosti sa každý deň nad rámec toho, čo trh je schopný absorbovať, ťaží vo svete takmer o dva milióny barelov ropy viac. Okrem toho na nízke ceny ropy tlačia ďalšie faktory ako nepokoje na Blízkom východe, bezpečnostná situácia vo svete, spomaľujúce hospodárstvo Číny a ekonomická neistota, ktorá prišla po britskom júnovom referende o zotrvaní alebo odídení krajiny z Európskej únie, kde sa Briti tesnou väčšinou rozhodli pre tzv. brexit. Ten podľa ekonómov zvyšuje politickú nestabilitu v celej Európe, pretože sa silnejšie ozývajú nacionalistické hlasy. To môže viesť k ďalším referendám v Európe, čo predstavuje negatívny scenár pre ekonomický rast krajín a následne to spôsobí nižší dopyt po rope v dlhodobejšom horizonte. Britská banka Barclays z dôvodu výsledkov referenda a možného brexitu znížila svoje odhady ceny ropy na tento rok zo 44 dolárov za barel na úroveň okolo 40 dolárov za barel. V budúcom roku znížila svoju prognózu o tri doláre, teda na úroveň 57 až 60 dolárov za barel.

Cenovú ropnú vojnu začala ešte v lete roku 2014 práve Saudská Arábia. Chcela si udržať trhový podiel a vytlačiť z trhu alternatívnych bridlicových ťažiarov z USA. Saudská Arábia má momentálne jeden z najnižších nákladov na ťažbu čierneho zlata, a preto si mohla dovoliť tlačiť aj na zvyšovanie ťažby, a tým aj na extrémne nízke ceny ropy. Už pred pár mesiacmi sa začalo ukazovať, že aj Saudská Arábia je so silami na konci, aj napriek slušným štátnym rezervám. „Rivalita rastie predovšetkým medzi štátmi, ktoré sú od ťažby ropy závislé. Na trhu s ropou aktuálne dochádza k veľkým zmenám, pretože monopolistický model, keď OPEC dokázal významne ovplyvniť cenu ropy svojou vlastnou ťažbou, prestáva platiť. Akýkoľvek výpadok ropy z krajín OPEC bude rýchlo nahradený odinakiaľ, a toho si je organizácia dobre vedomá,“ povedal Tomčiak.

Rusi vidia reálne, že sa OPEC a krajiny mimo organizácie koncom novembra vo Viedni predsa len na zmrazení ťažby dohodnú. Jednohlasne a všetci. To je totiž podmienkou dohody. „Vidíme šance na uzatvorenie dohody o obmedzení ťažby ropy,“ povedal pre agentúru Reuters ruský minister ropného priemyslu Alexander Novak. Naplnenie jeho slov by cenu ropy prudko vystrelilo nahor. „Určite by sa dostala na 50 dolárov za barel. V prípade výrazného reálneho obmedzenia ťažby môže vyletieť aj na 80 dolárov za barel. Takýto scenár je ale podľa súčasnej reakcie trhov najmenej pravdepodobný,“ skonštatoval analytik X-Trade Brokers Kamil Boros.

Boj o trh bude pokračovať

OPEC napriek deklaráciám nestráca čas, a ešte pred novembrovým stretnutím stihol navyšovať svoju produkciu. Len za október to bolo o 240-tisíc barelov denne viac, pričom ťažba sa dostala na 33,6 milióna barelov za deň. Americkí ťažiari podľa analýzy americkej banky Goldman Sachs dokážu ropu z bridlicových pieskov so ziskom ťažiť aj pri cene 40 dolárov za barel. K vyššej konkurencieschop­nosti im malo pomôcť až tretinové osekanie výrobných nákladov. Trump na mítingoch v štátoch, kde sa ťaží ropa, sľuboval otvorenie nových vrtov či ropovody. Pri lacnej rope na tom USA môžu prerobiť, a tak sa očakáva, že prezident Trump môže od plánov ustúpiť. Tak ako teraz chváli Čínu či Baracka Obamu a pred voľbami hovoril Trump o clách pre Čínu a s Obamom spájal všetko, čo Američanov ťaží.

Lacná ropa ubližuje aj rozpočtom ďalších krajín, ktoré sú závislé od príjmov z ropy. Napríklad čistý zisk najväčšej ruskej ťažobnej spoločnosti Rosnefť sa v treťom štvrťroku prepadol o 77 percent, na 26 miliárd rubľov (373,5 milióna e­ur).

„Pokiaľ sa v priebehu tohto roka cena ropy Brent nezačne pozvoľna vracať k hranici 60 dolárov za barel, ekonomické škody, ktoré táto komodita spôsobí globálne, budú v budúcnosti historici nazývať ako Veľká globálna depresia,“ tvrdil ešte pred časom český ekonóm František Bostl. Už teraz napríklad v brazílskom Riu de Janeiro nemajú v dôsledku lacnej ropy na pokrytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Podobne je na tom aj Venezuela. V krajine dlhodobo prevládajú nepokoje, vláda musí čeliť násilnostiam a pouličnému rabovaniu.

Súčasné nízke ceny ropy na svetových komoditných trhoch, ktoré lámu niekoľkoročné minimá, výrazným spôsobom ohrozujú ekonomický vývoj rozvíjajúcich sa krajín, ako je Brazília, India, Čína, Rusko či Južná Afrika. Ak ceny ropy neporastú v najbližších mesiacoch, môžu podľa ekonómov dokonca viac zdvihnúť vlnu migrácie ľudí z týchto krajín najmä do západnej Európy.