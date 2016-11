Slováci si berú úvery ostošesť, druhým najvyšším tempom v únii

SITA |

Slováci sa koncom roka zadlžujú rýchlejším tempom. Skonštatovala to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá spotrebiteľom pripomína, že najmä v predvianočnom čase by mali byť obozretní a zvážiť, do akých zmluvných vzťahov vstupujú. Z údajov NBS tiež vyplýva, že Slovensko je v raste zadlžovania na druhom mieste v rámci Európskej únie.