Investície v Slovnafte majú dosiahnuť pol miliardy eur

Svet sa musí pripraviť na pokles spotreby klasických pohonných látok. Myslí si to maďarská ropná a plynárenská skupina MOL, do ktorej patrí aj slovenská spoločnosť Slovnaft. Skupina predpokladá, že v horizonte pätnástich rokov by spotreba benzínu či motorovej nafty mohla klesnúť až o 15 %.

Bratislavská rafinéria Slovnaft sa preto chce zamerať aj na výrobu petrochemických produktov. „Budeme musieť byť flexibilní. Budeme viac vyrábať petrochemických produktov ako polyetylény či polypropylény a menej benzínu či nafty,“ povedal na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi.

Skupina MOL plánuje do roku 2030 preinvestovať do petrochemickej výroby 4,5 miliardy eur. Tieto investície budú preinvestované tak v Maďarsku, ako aj na Slovensku. Ako uviedol viceprezident pre spracovanie a predaj uhľovodíkov (Downstream) spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó, len do roku 2020 by sa malo v bratislavskej rafinérii preinvestovať do petrochémie 500 miliónov eur. Slovnaft v súčasnosti ročne spracuje zhruba šesť miliónov ton ropy. „Chceme udržať súčasnú kapacitu spracovania ropy. Postupne by až 50 % spracovanej ropy malo smerovať do výroby petrochemických výrobkov,“ dodal Szabó.

Šéf Slovnaftu nevylúčil aj investovanie do ďalších konzervatívnych obchodov nesúvisiacich s rafinérskym priemyslom. V ostatnom období mala napríklad spoločnosť záujem o predaj českého pivovaru Prazdroj. „Chceme taktiež viac využívať potenciál našich čerpacích staníc. Napríklad rozmýšľame nad doručovaním balíkov,“ konštatoval Világi, podľa ktorého by mala bratislavská rafinéria ukončiť tento rok s prevádzkovým ziskom na úrovni 300 až 350 miliónov eur.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a. s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL so sídlom v Maďarsku, po prevzatí čerpacích staníc Agip na Slovensku prevádzkoval ku koncu vlaňajška 253 čerpacích staníc. V rámci regiónu dohliada skupina Slovnaft na prevádzku zhruba šesťsto vlastných a partnerských čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku.